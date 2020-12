«  This Is Us  » Saison 5: Chrissy Metz tease comment le secret «  choquant  » de Kate affecte l’avenir du personnage

Avec le retour de C’est nous La saison 5 du 5 janvier, les fans sont de plus en plus curieux du prochain scénario de Kate Pearson (Chrissy Metz). Comme prévu, le dernier épisode de l’année a laissé les téléspectateurs sur un cliffhanger majeur. Kate a révélé un grand secret à son mari, Toby (Chris Sullivan). Alors, où allons-nous partir d’ici? Récemment, Metz s’est ouverte sur l’avenir de son personnage.

Quel est le secret de Kate Pearson dans la saison 5 de ‘This Is Us’?

Chrissy Mets dans le rôle de Kate dans «This Is Us» | Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

Kate et Toby ont commencé le processus d’adoption en C’est nous Saison 5. Ils ont été jumelés à une femme nommée Ellie (Annie Funke). Puis dans le quatrième épisode intitulé «Honnêtement», Kate a accompagné Ellie à son échographie. Après le rendez-vous, Ellie a partagé qu’elle envisageait auparavant de mettre fin à la grossesse.

La conversation avec Ellie semblait vraiment avoir un impact sur Kate. Sur le chemin du retour, Kate a parlé avec Kevin (Justin Hartley) au téléphone. Elle a laissé entendre qu’elle avait encore affaire à quelque chose de son passé. Plus tard, Kate a dit à Toby qu’elle n’allait pas bien. Elle a dit que sa conversation avec Ellie avait découvert quelque chose qu’elle n’avait jamais dit à personne, y compris Kevin, Randall (Sterling K. Brown) et Rebecca (Mandy Moore).

Kate a admis qu’elle était dans une relation abusive à 18 ans, faisant allusion à son ex-petit ami, Marc (Austin Abrams). Puis dans un flashback, C’est nous les fans ont regardé l’adolescente Kate (Hannah Zeile) faire un test de grossesse positif. L’épisode s’est terminé avec Toby regardant sa femme en état de choc complet.

Chrissy Metz parle de la grossesse précédente de Kate dans la saison 5 de « This Is Us »

Après C’est nous Saison 5 Episode 4 diffusé sur NBC, les fans se sont demandé si le drame impliquait que Kate avait avorté à l’âge de 18 ans. Mais en parlant avec TVLine en décembre 2020, Metz a suggéré que ce n’était peut-être pas le cas.

«Pas nécessairement», a déclaré Metz quand Kate a mis fin à sa grossesse. «Vous savez, c’est une de ces choses où ils laissent ça en l’air – et nous finirons par le découvrir. Mais en ce qui concerne cette scène particulière et cet épisode, qui sait?

L’acteur a également laissé entendre que la vraie histoire pourrait concerner le besoin de Kate de garder un secret par rapport à la grossesse elle-même.

« Ce qui est vraiment choquant, c’est qu’elle ne l’a même jamais dit à Toby », a déclaré Metz. «Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui finit par se dérouler en ce qui concerne cet événement vraiment énorme dans sa vie. C’est quelque chose qu’elle n’a jamais, comme jamais, partagé avec personne, et n’a jamais eu.

Chrissy Metz fait allusion à l’importance du secret de Kate dans la saison 5 de « This Is Us »

Austin Abrams comme Marc et Hannah Zeile comme Kate dans «This Is Us» | Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images



Pour l’instant, les fans devront simplement attendre et voir comment C’est nous La saison 5 choisit de s’attaquer à la grossesse de l’adolescente Kate. Mais quoi qu’il arrive, il semble que le secret de Kate aura un impact sur sa relation avec la nourriture.

Dans l’interview ci-dessus avec TVLine, Metz a souligné que Kate ressentait «tellement de honte et de culpabilité» pour la mort de Jack (Milo Ventimiglia), même si elle était hors de son contrôle. Ainsi, lorsque Kate devient «vraiment responsable» de quelque chose, elle peut se tourner vers la nourriture comme mécanisme d’adaptation.

«C’est un très gros problème, quand il s’agit de quiconque garde des secrets et de quiconque décide de ne pas parler de quelque chose. Littéralement, vous étouffez vos sentiments », a déclaré Metz. «Vous bourrez tout ce qui se passe. Et parce que c’est tellement compliqué et complexe quand cela concerne Marc et leur relation, c’est vraiment un gros problème.

Ensuite, l’acteur a suggéré que la capacité de Kate à le dire à Toby était un pas en avant, car elle commençait enfin à faire face aux problèmes de son passé.

« C’est quelque chose qu’elle est enfin prête à affronter, au moins pour dire à Toby ce qui se passe, ce qui s’est réellement passé », a déclaré Metz. « Et qu’est-ce que cela signifie pour la relation, et pour elle en tant que femme, et comme toutes les façons dont elle pensait à elle-même? »

Metz a également révélé le message derrière le prochain arc de Kate sur C’est nous Saison 5.

«Je pense qu’en affrontant son passé de cette manière – nous allons voir comment elle fait cela – mais c’est quelque chose que tout le monde peut comprendre», a-t-elle déclaré. «Peu importe la taille de l’événement dans notre vie: lorsque nous le transportons, nous le transportons vraiment.

