This is Us : les premières images de l’ultime saison

Milo Vintimille l’a confirmé il y a quelques jours : le sixième et la saison dernière de C’est nous a commencé son tournage et la émotion Il est déjà devenu un protagoniste parmi les membres de la Distribution et ses fans. Est-ce que depuis sa première en 2016, la série dramatique de NBC créé par Dan Fogelman touché des personnes du monde entier qui se sont senties identifiées par l’histoire de la vie du Famille Pearson.







L’une des grandes clés pour atteindre cet objectif était de montrer la la vie quotidienne des personnagess qui passent par l’amour sous toutes ses formes, de vie et de mort à travers les différentes générations. De cette façon, ils ont fait de leurs téléspectateurs de véritables adeptes de la série qui attendaient toujours un nouvel épisodeou. Et pour leur plus grand bonheur, il en sera ainsi : avec la première de la cinquième saison, les producteurs ont confirmé qu’il y aura un sixième partie et que sera-t-il fin définitive.

On ne sait toujours pas si ce sera vraiment le cas ou s’ils essaieront d’étendre cet univers avec un retombées, quelque chose que l’histoire lui permet tranquillement puisque tout au long de ses épisodes il a ouvert des portes différentes et a présenté un grand nombre de personnages interconnectés. Mais pour l’instant, seule cette partie suivante est confirmée. La semaine dernière, l’acteur qui joue Jack Pearson partagé la nouvelle dans ses histoires de Instagram. Alors qu’il filmait avec un masque, il a écrit : « C’était nous. Les tests Covid-19 de la saison six ont commencé. J’espère que vous apprécierez tous cette dernière année”.

L’acteur qui incarne Jack Pearson a confié à ses réseaux l’avenir de This Is Us (Instagram @miloanthonyventimiglia)



Mais ce n’est pas tout : maintenant il y a nouvelles images du tournage qui a commencé cette semaine. Cette fois, c’était son protagoniste, Mandy Moore celui qui a posté le premier aperçu de ce que seront les prochains épisodes. Posant avec Milo Ventimiglia, l’actrice de Rébecca a écrit: « Maman et papa. Jour 1, saison 6. C’est parti”.

Un retour plus que prévu considérant que l’artiste a dû filmer les épisodes de la cinquième saison la cachant grossesse dans la vie réelle. En février de cette année, Mandy Moore a donné naissance à son premier fils avec le musicien Taylor orfèvre et on s’attendait à ce qu’il prenne encore quelques mois de congé. Cependant, tout le casting s’est déjà mis au travail et nous verrons bientôt comment se termine l’histoire de Pearson.