This Is Us : les meilleurs moments de la série Star+ à la veille du grand final

La fiction avec Mandy Moore et Milo Ventimiglia diffusera demain son dernier épisode en Amérique latine. Revoyez les scènes qui ont marqué la mémoire des téléspectateurs !

© Étoile+This Is Us est sur le point de sortir son dernier épisode.

Tout a une fin et C’est nous ne sera pas l’exception. Après avoir diffusé chaque semaine les épisodes de la sixième saison, ce jeudi Étoile+ lancera le dernier chapitre de la série créée par Dan Fogelman. Il ne reste plus que quelques heures pour connaître le grand dénouement de la famille person qui a conquis le cœur des téléspectateurs du monde entier. En ce sens, nous passons en revue les meilleurs moments de fiction primée aux Emmy Awards.

+ 4 moments inoubliables de This Is Us

– Kate chante Time After Time

Dès le premier épisode, Chrissy Metz a donné vie à la version adulte de Kate Pearson. Sans aucun doute, son personnage a été l’un de ceux qui ont connu la plus grande évolution : elle a commencé pleine d’insécurités et d’une faible estime de soi, puis elle a rencontré l’amour et a finalement construit sa propre famille, grandissant de toutes les manières possibles. Mais l’un des moments mémorables de son rôle est sans aucun doute celui où, dans la première saison, il a chanté Heure après heure par Cyndi Lauper.

– Randall reçoit le soutien de son frère

Dans la série disponible sur Star+, Sterling K Marron personnifie Randall Pearson. Ce membre de la famille a trouvé sa place dans la vie une fois qu’il a appris à contrôler son auto-exigence excessive. Bien qu’il continue d’être un homme responsable et soucieux du bien-être de tous ceux qui l’entourent, cela lui a d’abord causé des crises de panique où l’anxiété l’a complètement envahi. Kevin, son frère avec qui il a eu une relation conflictuelle pendant des années, n’a pas hésité à le soutenir dans une de ces périodes difficiles.

– Les retrouvailles de Kevin et Sophie

Justin Hartley était chargé de se mettre à la place de Kévin Pearson. Bien qu’il ait commencé comme un homme plein d’excès, il a finalement pu trouver un sens à sa vie. Après avoir eu ses jumeaux avec Madison, elle s’est rendu compte qu’elle devait encore récupérer quelque chose qu’elle avait perdu depuis longtemps : l’amour de sa vie. En ce sens, il a tenté de récupérer Sophie, sa chérie d’enfance, vedette dans un tendre moment du mariage de Kate.

– Le premier baiser de Jack et Rebecca

Il ne fait aucun doute que les grands protagonistes de C’est nous ils sont Milo Ventimiglia et Mandy Moore. qui donnent vie à Jack et Rebeccaa mené l’une des scènes les plus tendres de C’est nous. C’est lors de leur premier rendez-vous qu’il lui a avoué qu’il n’avait pas assez d’argent pour accompagner tous ses goûts. Son honnêteté et son regard ont conquis le protagoniste, qui lui a donné le premier baiser qui a déclenché tout ce qui a suivi dans la série Star +.

