This Is Us : le personnage préféré de la série Star+

Un rôle dans le drame créé par Dan Fogelman a volé tous les regards et ce n’est pas exactement celui de Milo Ventimiglia ou Mandy Moore. Rencontrez le meilleur rôle de toute la fiction sans spoilers!

L’attente est terminée! C’est nous a créé son dernier épisode ce jeudi sur Étoile+. Le drame, qui a remporté quatre Emmy Awards, a été créé par Dan Fogelman en 2016 et, depuis, n’a cessé de collectionner les fans du monde entier. Après six saisons inoubliable, nous connaissions enfin le dénouement du famille person. Et les followers de la série n’ont pas mis longtemps à se décider Quel est ton personnage préféré.

L’histoire tourne autour jack et rebecca, un jeune couple qui tombe amoureux dans les années 80. En ce sens, ils entament une idylle qui marquera totalement leur destin. Et c’est que peu de temps après, ils accueillent des triplés : Kévin, Kate et Randall. Traversant sa vie actuelle et mêlant différentes étapes de vie, la fiction de Star+ se démarque par sa sensibilité lorsqu’il s’agit de montrer ces personnages attachants.

Cependant, vous serez surpris de savoir que -pour la plupart- les fans ont une affection particulière pour un personnage secondaire. Oui ok Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz et Sterling K. Brown Ils ont réussi à porter l’histoire des Pearson de la meilleure des manières, un autre rôle est apparu pour voler tous les regards. Dès le premier épisode, il a su trouver sa place et se démarquer des autres. Pouvez-vous imaginer de qui il s’agit ?

Le personnage préféré des fans est… Beth ! La femme de Randall, jouée par Susan Kelechi Watson non seulement elle a servi de fil de terre pour le rôle de Sterling K. Brown, mais elle a fait preuve d’une force qui la rendait tout aussi importante pour l’intrigue que lui. Son soutien inconditionnel, sa maternité et sa passion ont fait de Beth l’un des rôles inoubliables de C’est nous. Et tout cela a été amélioré dans le sixième volet, lorsqu’ils ont tout détaillé sur l’histoire de leur vie.

C’est qu’en plus d’être la mère de Partez, Tess et Annie, a sa propre histoire où une relation conflictuelle avec ses parents, l’exigence de soi et la danse s’entremêlent de manière passionnante. De plus, à travers tous les épisodes disponibles sur Star+, elle s’est chargée de lui donner une touche de comédie, de parodier les protagonistes eux-mêmes et d’anticiper les scènes classiques du drame.

