This is Us : le couple réel qui est la clé de l’histoire

C’est nous Il se positionne actuellement comme l’un des drames les plus populaires et les plus appréciés des fans, après une cinquième saison avec des problèmes dus à la pandémie de coronavirus. En attendant le sixième et dernier volet, Nous vous apportons une histoire d’amour qui se passe derrière les caméras et vous devez savoir si vous êtes un spectateur fidèle.

Le programme s’articule autour de la Famille Pearson, composé de Jack, Rebecca, Randall, Kate et Kevin, qui ont captivé leur public depuis le premier épisode et continueront de le faire dans les prochains, qui devraient arriver avant la fin de l’année. Le dernier lot de chapitres a culminé avec de nombreuses questions et chaque situation a une explication dont nous vous avons déjà parlé.

Dans la fiction, les romances sont courantes, mais vous ne saviez peut-être pas qu’il y a une histoire particulière dans la production. Caitlin Thompson, qui incarne Madison, mère des enfants de Kevin, est mariée depuis 2015 à Dan Fogelman, créateur et scénariste de la série. Alors que les fans savent que nous n’avons pas de scènes de sexe, le showrunner a une fois plaisanté sur la possibilité d’un tel moment avec les deux personnages, en raison de leur lien réel.

Le couple a accueilli son premier enfant en 2020, date à laquelle se déroulait le tournage de la cinquième saison. Pour cette raison, on pense que il y avait une inspiration pour l’histoire de Madison et Kevin, qui avaient des jumeaux Nick et Frannie Pearson. Caitlin J’étais vraiment enceinte pendant ces scènes, c’est donc un moment clé qui va au-delà du scénario.







Dans une conversation avec People, Thompson l’a confirmé et a également assuré que ne parle pas de This Is Us avec Fogelman: « Je ne suis pas membre, vous ne voulez pas mon avis ». Bien qu’il admette que le showrunner est amusant de sortir avec: « Quand je n’étais pas au courant de la série, je ne voulais pas le savoir parce que je voulais le voir en tant que fan. Et je me disais: » Eh bien, je n’ai pas vraiment besoin de savoir tout cela, alors ne dis rien.’ Mais maintenant il travaille à domicile, donc non je peux éviter d’entendre des choses « .