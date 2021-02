This Is Us: la véritable histoire de l’épisode 8 de la cinquième saison

La cinquième saison de ‘C’est nous’ a repris le mercredi 10 février en Amérique latine et dans le monde, et il semble que la production ait réussi à normaliser la situation grâce à la Coronavirus, car lors de cette livraison ils ont eu deux interruptions: un en novembre et un à la mi-janvier, ce qui a provoqué l’indignation des fans. Le dernier épisode était très émouvant et comportait de nombreux assaisonnements spéciaux.

Le Chapitre 8 avait peu d’importance dans l’émission, car elle a réussi à combiner deux caractéristiques 2020 qui étaient d’une grande importance pour l’humanité: technologie et Covid-19. En général, ils étaient chargés de souligner les aspects du drame de nombreuses personnes pendant la pandémie, tels que ne pas être avec quelqu’un à un moment crucial ou attendre qu’un être cher se rétablisse d’une maladie, et à la fin, ils peuvent se connecter virtuellement.

L’intrigue principale de cet épisode tournait autour de la Pearson, attendant Les jumeaux de Kevin et le bébé de Kate et Toby, mais ils nous ont également fait connaître la véritable histoire de Nasser Ahmed et Esther Parenti Ahmed. Au début, tout semblait un mystère, car ils étaient Deux étrangers et tout ce que nous savions c’est que l’homme travaillait sur un projet majeur, mais même sa femme ne savait pas de quoi il s’agissait, mais ensuite ils l’ont expliqué pour se connecter avec l’histoire centrale.

+ Qui sont Nasser Ahmed et Esther Parenti Ahmed?:

Nasir et Esther ils se sont rencontrés au Nouveau-Mexique, où il a fait un doctorat à l’Université. Il est professeur de génie électrique et informatique et est aujourd’hui connu pour avoir dirigé un groupe de chercheurs dans les années 70 pour développer la transformée en cosinus discret (DCT)., en d’autres termes, la technique technologique qui rend possible la transmission d’images et de visioconférences utilisée aujourd’hui. Elle, née en Argentine, est titulaire d’une maîtrise en anglais et ils ont publié un livre sur sa vie appelé « Des vies parallèles dans un espace courbe ».

À la fin du chapitre, ils mentionnent que Esther Oui Nasir Ils ont un fils nommé Michael Parenti, qui est avocat et travaille à Las Vegas. La série mentionne également que a récemment célébré son 56e anniversaire et que Dan Fogelman, créateur de ‘C’est nous’, eu une conversation avec eux en août, pendant que le couple était en Argentine effectuer la quarantaine.