This is Us: la sixième saison a une date de première confirmée

La série avec Milo Ventimiglia et Mandy Moore arriverait plus tôt que prévu sur NBC. Découvrez tous les détails du retour de la famille Pearson ici.

Il y a exactement cinq ans, il est venu à l’écran de NBC une série émouvante et captivante : C’est nous. Ce que ses créateurs ne savaient pas, c’est que leur poids dans le monde du divertissement serait si grand qu’ils continueraient à le faire. saisons et collectionner fanatiques partout dans le monde. Ce mois a commencé adieu à la famille Pearson: la sixième partie bat son plein et très bientôt nous verrons le derniers épisodes.

L’empathie avec l’histoire de cette famille est très simple. Il n’est pas nécessaire de partager leur culture, ou de vivre dans une maison avec les caractéristiques des personnages. Son histoire va bien au-delà : situations réelles, relations interpersonnelles et amour inconditionnel en tant que personnage principal, ils permettent à quiconque de se sentir identifié à ce qui arrive à chacun des frères Pearson (et des parents).

Au cours de la cinquième saison, la bande a réussi à gagner le cœur de tout le monde. C’est qu’ils ont profité du contexte complexe qui existe dans le monde avec la pandémie pour l’inclure dans l’histoire montrant les quarantaines obligatoires, la communication par appels vidéo, les masques et la distance sociale. Et comme toujours, la fin du dernier épisode a laissé tous ses téléspectateurs abasourdi et vouloir comprendre ce qui va se passer ensuite.

+ Quand la sixième saison de This Is Us est-elle diffusée ?

Apparemment, il en manque beaucoup moins que prévu. C’est nous a commencé ses enregistrements en septembre de 2021 et le premier épisode a sa date de première prévue pour le mardi 4 janvier de l’année prochaine. Comme pour la cinquième saison, les épisodes devraient être diffusés officiellement sur l’Amérique latine un jour plus tard, nous reverrions donc la famille Pearson 5 janvier.

+ Où voir This Is Us ?

Cette série fait partie de celles que vous devez voir sans excuses. Si vous n’avez pas encore commencé votre marathon, vous pouvez retrouver toutes les saisons disponibles dans l’application de Étoile +. Si vous n’avez pas encore votre abonnement, vous pouvez également voir les quatre premiers versements sur Amazon Prime Vidéo. Pour le moment, on ne sait pas si les épisodes restants atteindront la plate-forme Jeff Bezos.