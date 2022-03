This is us is over et ce sera la prochaine série de Milo Ventimiglia

CNB

L’acteur qui joue Jack Pearson a conquis le cœur des fans avec le drame NBC. Le 24 mai de cette année, il dira au revoir pour toujours mais un nouveau projet est en route.

©IMDBMilo Ventimiglia a 44 ans.

Depuis six ans et autant de saisons, les fans de c’est nous ils s’amusaient, s’émouvaient et s’aimaient jusqu’aux larmes avec la famille person. La série créée par Dan Fogelman pour CNB est devenu l’un des plus aimés et, comme pour tout, touche à sa fin. Le dernier épisode de la fiction sera diffusé le 24 mai et il y a l’un de ses acteurs qui est prêt à sauter le pas vers son prochain projet.

Il s’agit de Milo Vintimillequi dans la série joue le bonhomme Jack Pearson. Vintimille il est l’un des rares protagonistes de la série qui joue un personnage principal et ne partage pas le rôle avec d’autres artistes. Dans son cas, la mort de Jack dans l’épisode inoubliable de l’incendie, il n’a pas été nécessaire de le secourir pour sa version adulte, ni de le maquiller comme ils l’ont fait avec Mandy Moore et Jon Huertasqui donnent vie à Rebecca et Miguel.

date limite Il a rapporté que Vintimille jouera et produira un nouveau drame, qui cette fois sera vu sur abc. Il s’agit de La compagnie que vous gardezl’histoire d’un escroc et escroc qui a reçu le feu vert pour faire son pilote. Charly est un escroc qui croise son chemin avec emma, un agent infiltré de la CIA, avec qui ils ont une rencontre amoureuse. Bientôt, leurs occupations professionnelles entraveront ce lien grandissant.

La série sera basée sur Mes concitoyensune production coréenne qui comptait plus de 30 épisodes, et sera écrite par Julia Cohen (Légion, Riverdale). Ce projet a été répandu pendant quelques mois comme l’un des plus susceptibles d’être approuvé. Il convient de noter que, peu importe combien un pilote est enregistré et a un nom important comme Vintimillecela ne signifie pas que vous avez la garantie d’une saison complète.

C’est nous l’actrice qui rejoindra Marvel

De la même manière que Sterling K Marron peut fièrement dire qu’il fait partie de Univers cinématographique Marvel (MCU)grâce à son rôle de N’Jobu au Panthère noiremaintenant il y aura une actrice qui fera aussi le saut. ross lyriquequi interprète Laisser au c’est nousa été engagé pour faire partie de coeur de pierrela nouvelle série de Disney+. Il donnera vie au meilleur ami de Riri WilliamsDominique Thorneun adolescent au grand talent d’ingénieur qui, à seulement 15 ans, met au point un costume semblable à celui de Hombre de Hierro et adopte l’alias qui donne son nom à la série.

