This Is Us interrompt à nouveau sa cinquième saison: quand revient-il?

Cela n’a pas été une cinquième saison facile pour C’est nous, l’une des séries les plus appréciées des téléspectateurs, depuis a eu de nombreux inconvénients lors du tournage au milieu de la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi plus d’une fois, ils ont déjà été contraints de suspendre leur émission en raison d’enregistrements incomplets ou de situations imprévues. Après l’épisode 13, ils ont annoncé une nouvelle interruption et ici nous vous disons quand elle reviendra.

La première suspension de leur émission a eu lieu à la mi-novembre, avec seulement 4 chapitres créés, avec l’excuse qu’il restait encore des scènes à terminer et ils sont revenus en janvier 2021. En raison de l’augmentation des restrictions à Los Angeles, où ils tournaient , Ils ont de nouveau mis une pause jusqu’en février, mais quelques semaines plus tard, ils ont annoncé un autre report jusqu’en mars, avec un nouveau retard jusqu’en avril.. Autrement dit, il y a déjà cinq fois qu’ils ne pourraient pas avoir une continuation normale.

Le dernier chapitre était le numéro 13, appelé « Amour fraternel », dans lequel on voit les retrouvailles tant attendues entre Randall et Kevin, en attendant qu’ils aient le discours qu’ils méritent et se réconcilient une fois pour toutes. Le réalisateur Kay Oyegun a fait l’éloge de la chimie qu’ils ont Sterling K. Brown Oui Justin Hartley: « Je pense que le plus important est que ces personnages soient toujours honnêtes les uns avec les autres. ».

Bien que le discours semble avoir une approche amicale, il devient problématique quand Randall dit à son frère que ses mots semblaient répétés, tandis que Kevin ne comprend pas ce qu’il a vécu dans son enfance avec des situations de racisme, puisqu’il a toujours compris qu’il n’avait aucun problème à être sous la garde de Jack et Rebecca, ses parents. En fin de compte, et avec de nombreux flashbacks, ils fusionnent dans une étreinte et se dirigent vers le mariage du Pearson qui jusqu’à récemment était célibataire.

+ Quand revient la saison 5 de This Is Us?

Selon l’avancement officiel du programme, La cinquième saison de This Is Us reviendra le 11 mai aux États-Unis. Rappelle-toi que en Amérique latine, il arrive 24 heures plus tard, Pour ce que En Amérique latine, le chapitre 14 sera présenté en première le mercredi 12 mai à 23 h sur l’écran de la série STAR.. De plus, il a été confirmé que cet épisode aura un total de 16 chapitres et nous nous rapprochons de la fin.