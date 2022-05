This Is Us est terminé : le spin-off arrive-t-il ?

CNB

Cette semaine est arrivée la fin de This Is Us avec le dernier épisode de la saison 6 et les fans veulent plus d’histoires des Pearson. Y aura-t-il un spin-off ?

©NBCThis Is Us est terminé : le spin-off arrive-t-il ?

le service de streaming Étoile+ a créé ce jeudi le dernier épisode de C’est nous, clôturant la sixième saison et l’histoire de la famille Pearson. Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley, entre autres, ont dit au revoir à leurs fans sur les réseaux sociaux au cours de la semaine. Cependant, les espoirs d’avoir un spin-off sont toujours vivants. C’est possible?

Dan Fogelman, créateur du drame familial, a réussi à faire profiter les téléspectateurs du programme basé sur une narration qui n’est pas originale, mais qu’ils ont su maximiser pour le développement de l’intrigue. Se déroulant dans trois chronologies différentes, cela nous a amenés à penser aux spoilers d’une nouvelle manière, car ici nous savons toujours ce qui va se passer, mais l’important est ce qui se passe jusqu’à ce que nous y arrivions.

Dans la dernière saison, ils ont pris la maladie d’Alzheimer de Rébeccaqui s’aggrave au fil des épisodes, bien qu’il laisse des moments indélébiles dans le public, comme sa prestation de chant au mariage de Kate et Philippe. D’autre part, Randall semble avoir vaincu les fantômes du passé et Kévin il a retrouvé Sophie. Au chapitre 16, le Big Three dit au revoir à sa mère et il ne reste plus qu’à attendre son départ.

+Est-ce que This Is Us peut avoir un spin-off ?

À l’époque, Fogelman avait déclaré: « Mon trou d’eau est assez sec en ce moment et je pense que nous voulions mettre fin au spectacle alors que nous pensions que nous étions à notre point fort créatif avant qu’il ne devienne trop épuisant, il est tout simplement trop difficile pour nous de trouver des moyens de le garder spécial et intéressant. J’ai l’impression que c’est le bon point final ». Donc, a refusé toute forme de poursuite sur NBC et Étoile+ pour l’Amérique Latine.

Dans une conversation avec Variété condamné : « Une fois que vous aurez vu le final de la saison 6, vous verrez que les histoires de ces personnages sont déjà complètes. Il n’y aura donc pas de spin-off car vous savez déjà tout ». Le dernier épisode a peut-être laissé la porte ouverte aux fans pour d’éventuels futurs scénarios pour les enfants de Randall, Kevin et Kate, mais pour le moment, ce n’est pas la façon dont la production va se dérouler.

Vous n’êtes pas encore abonné à Star+ pour accéder aux meilleurs sports et divertissements que la plateforme lance en exclusivité ? Vous pouvez le faire en vous rendant sur ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂