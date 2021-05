This Is Us est de retour: quand et comment regarder l’épisode 14 de la cinquième saison

Petit à petit, nous avons atteint la dernière ligne droite de la cinquième saison de C’est nous, une livraison qui a été grandement affectée par la pandémie de coronavirus. Le dernier épisode est arrivé il y a près d’un mois et ils ont dû suspendre à nouveau sa diffusion en raison de la crise sanitaire et des problèmes qu’elle a amenés à la production. Heureusement pour les fans, Ils reviendront cette semaine avec des histoires plus émouvantes. Voyez quand et comment le regarder!

« Amour fraternel » C’était le dernier chapitre que nous avons vu, où nous avons eu les retrouvailles tant attendues entre Randall et Kevin, après leur vive dispute à la fin de la saison 4, où ils ont tous deux dit des choses qu’ils ont regretté plus tard de mentionner. Ce sont deux des personnages préférés du public et selon les aperçus du futur, ils étaient déjà amis, mais on ne savait pas si la réconciliation allait avoir lieu maintenant.

L’objectif principal de la conférence concerne L’enfance et l’adolescence de Randall, où le programme nous emmène avec des flashbacks à un moment où il s’est senti discriminé par son propre frère, bien qu’il ne s’en soit pas rendu compte. Finalement, Kevin comprend ce qui s’est passé, s’excuse auprès de lui et lui dit à nouveau qu’il le veut comme témoin à son mariage.

Ce sera un retour de plus de la série et le dernier, puisqu’ils ont annoncé que au total, nous aurons 16 épisodes, il n’y aura donc plus d’interruptions. Il y a eu cinq reports tout au long de cette saison qui a débuté fin octobre de l’année dernière et ils vont commencer à travailler sur ce qui sera le sixième volet pour cette 2021, puisqu’ils en lancent un par an, depuis 2016.

+ Quand et comment regarder l’épisode 14 de la cinquième saison de This Is Us?

« La musique et le miroir », qui a le synopsis suivant: « Un groupe très particulier de personnes commence à entrelacer leurs vies de la manière la plus curieuse, explorant leurs propres conflits, prinvations et difficultés », sortira aux États-Unis le 11 mai, tandis que en Amérique latine, il faut attendre 24 heures. Ensuite, L’épisode 14 arrivera en Amérique latine le 12 mai à 23 h sur l’écran de la série STAR.