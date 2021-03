This Is Us a de nouveau suspendu sa diffusion: Quand la saison 5 reprend-elle?

Saison 5 de ‘C’est nous’ traverser des moments difficiles, car a de nouveau subi une suspension de sa diffusion, et jusqu’à présent, c’est le troisième de cette cinquième tranche qui a débuté le 28 octobre 2020. Donc, Depuis sa première journée, ils n’ont sorti que neuf épisodes en près de quatre mois. Voyez quand les nouveaux chapitres reprendront!

Comme tant de productions dans le monde, il a retardé son tournage jusqu’en septembre sous divers protocoles de sécurité et de prévention en raison de la pandémie de coronavirus. En outre, ils ont eu un défi supplémentaire lorsqu’ils ont décidé d’inclure Covid-19 dans la fiction, en plus d’autres problèmes actuels tels que les mouvements sous le slogan « Black Lives Matter ».

Avec seulement quatre épisodes sortis, la première suspension est intervenue à la mi-novembre de l’année dernière avec l’excuse de terminer des enregistrements qui n’avaient pas pu se terminer et ils sont revenus en janvier. Ce qui s’est passé ensuite était un nouveau report au 10 février parce qu’ils tournaient à Los Angeles, un endroit avec une croissance de cas positifs et plus de restrictions.

Le 24 février, le neuvième chapitre est arrivé et les fans s’attendaient à voir la suite le mercredi 3 mars dernier, mais ils sont à nouveau tombés sur une nouvelle qu’ils ne voulaient pas entendre: un autre retard. La différence est que cette fois, ils n’ont pas donné d’explications, bien que l’on estime que la récente maternité de Mandy Moore (Rebecca Pearson) en est la raison.

+ Quand est-ce que c’est nous la saison 5 de l’épisode 10 en première?

Selon les rapports officiels de NBC, Le dixième épisode de la cinquième saison de « This Is Us » sera diffusé le 16 mars aux États-Unis, tandis que en Amérique latine, il faut attendre 24 heures. C’est-à-dire, Il arrivera en Amérique latine le 17 mars via l’écran de la série Star Premium.