This is Us 6 : ce sont les théories des fans sur la fin de la série

La remorque pour le sixième et dernière saison de C’est nous Il a laissé ses fans plus qu’ému. C’est une question de mois pour connaître le dénouement de l’histoire de la famille Pearson avec laquelle tant de personnes dans le monde ont réussi à se connecter. Des indices sur ce qui se passera dans la finale de la série CNB elles sont très claires mais, comme à l’accoutumée, ce que tout le monde espère vraiment n’arrive jamais. Alors ici, nous passons en revue théories des fans sur ce qui va arriver.

C’était pour le mois de mai de cette année lorsque la série de Dan Fogelman a diffusé le dernier de ses 16 épisodes après plusieurs annulations en raison de la pandémie de coronavirus. Les cinq premiers versements sont disponibles pour profiter à Star + et Amazon Prime Vidéo et ceux qui viennent de rejoindre, ont trouvé la finale de la saison quelque peu déroutante. Alerte spoil! À la fin, Kevin et Madison ils suspendent le mariage après la naissance des jumeaux. Mais… que se passe-t-il vraiment ?

Une bonne partie des followers assure que la relation entre les deux personnages sera très positive et que, malgré leur séparation, ils parviendront à vivre ensemble pour élever leurs enfants. De même, Kevin pourrait revenir avec Sophie, sa petite amie depuis l’enfance avec qui il a eu une romance quelque peu conflictuelle ces dernières années. Et même si ce serait une grande révélation, c’est très attendu. Pas comme ça Le divorce de Kate et Toby.

Le couple semblait avoir une relation inconditionnelle. Cependant, les images du futur montrent Toby sans son alliance et Kate commencerait apparemment une nouvelle liaison avec son patron. Philippe. C’est un autre des indices qui reste en évidence, cependant, une théorie beaucoup plus profonde se démarque parmi les fans : Kate va réellement mourir. Cela serait indiqué par les flashfowards dans lesquels les Pearson apparaissent beaucoup plus gros dans la maison située devant la cabane familiale.

La réconciliation de Kevin et Sophie, le divorce de Kate et Toby et la mort de la fille unique de Jack et Rebecca ne sont que quelques-unes des scènes que la finale de la série pourrait présenter. De toute façon, le décès attendu de la mère de famille C’est peut-être l’un des moments les plus sensibles de la série : dans la dernière bande-annonce publiée par NBC, la maladie d’Alzheimer de Rebecca progresse à pas de géant et les adieux à ses enfants, petits-enfants et beau-frère deviennent inévitables.

