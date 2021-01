This is ‘Nothing’, le nouveau projet de ‘smart devices’ de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus

L’année dernière Carl Pei a dit au revoir à OnePlus et a commencé à travailler sur son nouveau projet. Aujourd’hui, cet entrepreneur a annoncé que ce projet est une entreprise avec un nom unique, «Rien» (‘Rien’).

Selon sa propre description, Nothing est «une société de technologie destinée aux utilisateurs finaux basée à Londres». Cette description ne dit pas grand-chose pour le moment sur la proposition réelle de ce projet, qui pour le moment ne donne pas trop de dates ou de détails sur les produits ou services de sa feuille de route potentielle. Ils ne parlent que du fait que pendant le premier semestre de l’année lancera des « appareils intelligents ».

Presque tout dans Rien n’est supposé

Ce que l’on sait, c’est que parmi les investisseurs de Nothing sont Tony Fadell (créateur de l’iPod), Kevin Lin (co-fondateur de Twitch), Steve Huffman (PDG de Reddit) ou encore le célèbre youtubeur Casey Neistat.

Dans The Verge, ils ont interviewé Pei, mais ils n’ont pas réussi à tirer grand-chose de lui. Ni de quels produits il faisait référence lorsqu’il parlait de «smart devices» ni de qui sont ses concurrents dans ce segment. Cela révèle que l’équipe commence à se former et ils veulent se concentrer sur des « catégories de produits plus simples ».

Pourtant, l’objectif à moyen et long terme semble être « tout est parfaitement connecté«Quelque chose qui semble pointer vers des solutions d’électronique, de domotique et d’IoT qui posent un écosystème similaire à celui que proposent aujourd’hui des entreprises comme Amazon, Google ou Apple.

Selon Pei, oui, dans Rien le revenu ils se concentreront sur la vente de matériel et pas tant sur les abonnements aux logiciels et services, et en fait « nous n’avons pas investi trop de temps dans la partie logicielle ».

Ce qu’il semble vouloir, c’est être différent des concurrents qui fabriquent «de nombreux produits sur le marché qui semblent très similaires». Reste maintenant à voir si ce projet se traduit par des produits effectivement différentiels.

Plus d’informations | Le bord