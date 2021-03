They Rockean!: Les femmes les plus influentes de la scène musicale | 45S

Dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale de la Femme Il est nécessaire et nécessaire de mettre en valeur toutes ces femmes qui, au fil des ans, ont contribué avec leur talent et leur travail acharné à enrichir le monde non seulement du rock, mais de la musique en général.

De sœur Rossetta Tharpe à Janis Joplin en passant par Amy Lee et Hayley Williams, il est clair que les femmes rock et que tout son succès va au-delà d’un simple «joli visage». Pour cette raison, et en reconnaissance des femmes qui luttent chaque jour pour occuper la place qu’elles méritent dans l’industrie de la musique, voici la liste de certaines des femmes les plus importantes et les plus influentes de la musique.

Sœur Rossetta Tharpe

Considérée par beaucoup comme la meilleure guitariste de l’histoire, Sœur Rossetta Tharpe a su vaincre ses détracteurs et se démarquer comme une éminente rythm & blues. Et c’est que sa condition de femme afro-américaine ne l’a pas découragée face aux critiques d’une société qui ne pouvait pas comprendre (ou ne voulait pas) comment une femme pouvait monter sur scène et briller comme elle le faisait. Son héritage est incommensurable. Probablement sans elle Elvis, Chuck berry Oui Johnny Cash ils n’auraient pas été les mêmes.

Janis Joplin

Que dire de « The Cosmic Witch »?! Ou plutôt, que ne pas dire? Sans aucun doute l’un des artistes de blues les plus importants et reconnus aujourd’hui. Il nous a laissé trois albums studio incroyables pleins d’amour, de rébellion et sans aucun doute beaucoup rock & roll. Il partage la scène avec Hendrix, Tom Jones et de nombreux musiciens renommés de son temps. Il était l’une des figures les plus remarquables de la légendaire Festival de Woodstock et il a sans aucun doute marqué toute une génération d’artistes qui commémorent son héritage. Sa mort jeune et soudaine n’a fait que renforcer sa légende.

Debbie Harry

Le chef de Blondie devrait définitivement figurer sur cette liste. Avec une voix puissante et une attitude sur scène digne d’une icône du rock, Debbie est là pour tout changer. Depuis sa création dans le circuit sous Américaine avec Blondie jusqu’à sa carrière solo Il ne fait aucun doute que Debbie Harry a fait taire plus d’une personne qui a osé remettre en question la capacité d’une femme à être le leader et le visage d’un groupe de punk rock. Le médium prestigieux VH1 la place à la 12e position des 100 femmes les plus importantes du rock.

Dolores O’Roirdan

Chanteur, guitariste et auteur-compositeur. Dolores O’Riordan est responsable de l’authenticité les coups Des années 90 comme « Linger », « Dreams » et l’emblématique « Zombie ». Avec The Cranberries, son groupe de longue date, la chanteuse irlandaise a fait marcher sa voix prodigieuse à travers les scènes les plus importantes du monde et s’est connectée avec toute une génération de jeunes qui ont trouvé dans ses paroles et ses mélodies un refuge dans des moments d’incertitude. Dolores est décédée de façon inattendue en 2018, mais son héritage reste intact.

Hayley Williams

Irrévérencieux, talentueux et unique, c’est Hayley Williams. La chanteuse et leader de Paramore a réussi à mener son groupe et sa carrière solo vers la célébrité. Williams a dit un jour: «Les femmes en colère ont provoqué de merveilleux changements pour la société», nous ne pourrions être plus d’accord avec elle.

Amy lit

Si en soi être une femme et consacrer sa vie au rock est compliqué, dans le monde du métal, cela peut l’être encore plus. Cependant, Amy Lee est la représentation vivante qu’avec un travail acharné et des efforts, il est possible de se démarquer dans les circuits les plus machistes et conservateurs. L’auteur-compositeur, chanteur et leader d’Evanescense piétine sur chaque scène et met son âme dans chaque lettre et mélodie qu’elle interprète. Une femme emblématique dans toute sa splendeur.

Miley Cyrus

Aimé par beaucoup, critiqué par d’autres. Miley s’en fiche, comme elle l’a toujours souligné. Avec la publication de son dernier album, «Plastic Hearts», Cyrus a suspendu sa facette de «diva pop» pour nous offrir son côté plus rocker, montrant que quel que soit le genre musical dans lequel il s’implique, il parlera toujours.

Björk

Chanteur, producteur, auteur-compositeur, DJ, musicien multi-instrumental et même actrice, tout cela et plus est Björk. La femme islandaise primée à plusieurs reprises et mondialement acclamée est reconnue comme l’une des femmes les plus influentes de la scène musicale expérimentale mondiale, pour des raisons introuvables.

Billie Eilish

Le prodige de la pop est là pour rester. Son talent pour le chant ne peut être comparé qu’à l’attitude farouche dont il fait preuve lorsqu’il s’exprime et défend les droits des femmes comme il l’a fait à diverses occasions. Billie est sans aucun doute une idole pour de nombreux adolescents aujourd’hui et la gagnante du Grammy le sait, c’est pourquoi elle donne toujours des messages pleins de positivité et de soutien à la fois dans ses paroles et dans ses déclarations à la presse.

Andrea Echevarri

Talent latin pur. La chanteuse principale d’Aterciopelados a toujours été ferme et déterminée lorsqu’il s’agit de dire ce qu’elle pense et de se montrer telle qu’elle est, ce qui l’a amenée à devenir l’une des personnalités les plus influentes du rock latino-américain. Ce n’est pas facile, a souligné la colombienne à plusieurs reprises, vous introduisant dans un circuit plein de machisme, cependant, grâce à son effort et à celui de nombreuses autres femmes, elles ont transformé le circuit du rock latin en un espace plus inclusif pour les femmes. les femmes artistes.

Et il en manque beaucoup d’autres

Certes, beaucoup plus de noms manquaient dans cette liste. Donna Sumer, Adele, Tina Turner, Beyoncé, Avril Lavigne, Mon Laferte, Katy Perry, Alicia Keys, Whitney Houston, Simone Simons, Lizzy hale, Dua Lipa, Alison Mosshart et beaucoup plus. Cela montre à quel point le talent féminin est incalculable et influent sur le circuit rock et dans la musique en général.

Bien qu’aujourd’hui l’acceptation des femmes sur la scène mondiale ait augmenté par rapport aux décennies passées, il reste encore beaucoup à faire à cet égard si l’on veut instaurer un véritable environnement d’égalité où les hommes et les femmes ont les mêmes droits et opportunités. le circuit musical mais dans la société en général. Que ce 8 mars ne soit pas un jour de fête mais de rébellion et de lutte, comme le rock a toujours été et devrait toujours l’être. Ils basculent aussi.