La série à venir, Ils meurent tous les deux à la fin, est basée sur le roman de fiction spéculatif YA le plus vendu du New York Times d’Adam Silvera.

They Both Die at the End d’eOne trouve une maison sur Netflix

Netflix prévaut toujours dans la sécurisation de gros titres pour sa plate-forme au milieu de l’indignation continue des utilisateurs pour leur purge d’annulation en cours, avec Travail intérieur rejoindre la liste en tant que première victime de 2023. Selon un rapport de Deadline, vient de renouveler le renouvellement de la saison deux pour sa sensation mondiale Mercredi, Netflix a remporté une guerre d’enchères contre cinq streamers et réseaux pour garantir l’adaptation télévisée du best-seller numéro 1 du New York Times d’Adam Silvera, Ils meurent tous les deux à la fin. Le roman YA suit un voyage magnifiquement tragique de deux adolescents – Mateo et Rufus – qui se lancent dans une dernière aventure ensemble dans leurs dernières heures sur Terre.

Auparavant, l’adaptation du livre à la série était entre les mains de HBO, JJ Abrams produisant la mini-série avec Les deux autres co-créateur Chris Kelly. Maintenant, le projet sera concrétisé par les studios d’eOne avec Silvera, Bridgerton créateur Chris Van Dusen, Vestes jaunes le producteur exécutif Drew Comins et Benito Antonio Martínez Ocasio, professionnellement connu sous le nom d’icône musicale Bad Bunny, se joignent aux producteurs exécutifs de la série. De plus, Van Dusen écrit le script pilote pour Ils meurent tous les deux à la finmarquant son retour sur Netflix après une série de deux saisons très réussie sur la série acclamée par la critique de Shondaland Bridgerton.

Le synopsis officiel du livre est ci-dessous:

Le 5 septembre, un peu après minuit, Death-Cast appelle Mateo Torrez et Rufus Emeterio pour leur annoncer une mauvaise nouvelle : ils vont mourir aujourd’hui. Mateo et Rufus sont de parfaits inconnus, mais pour des raisons différentes, ils cherchent tous les deux à se faire un nouvel ami lors de leur End Day. La bonne nouvelle : il existe une application pour cela. C’est ce qu’on appelle le dernier ami, et à travers lui, Rufus et Mateo sont sur le point de se retrouver pour une dernière grande aventure : vivre toute une vie en une seule journée.





Ils meurent tous les deux à la fin a déjà une suite considérable

Le best-seller d’Adam Silvera Ils meurent tous les deux à la fin a reçu des critiques élogieuses et des éloges de la critique lors de sa sortie en 2017. C’était un roman d’évasion pour Silvera car le livre s’est immédiatement hissé au sommet de la liste des meilleures ventes du New York Times après sa publication. En conséquence, il est entré dans l’histoire en tant que premier roman pour jeunes adultes avec des personnages queer Latinx à atteindre la première place sur la liste. De plus, le livre a également acquis une renommée internationale, devenant le numéro un des best-sellers YA au Royaume-Uni et en Australie.

Bien que le livre soit sorti il ​​y a six ans, Ils meurent tous les deux à la fin est resté dans l’œil du public. Sa popularité internationale et sa rentrée dans le courant dominant peuvent être attribuées au livre qui a refait surface pendant la pandémie grâce à TikTok. La plate-forme de médias sociaux populaire est connue pour créer des sensations virales, et le livre a commencé à être tendance sous le hashtag #BookTok en 2021. Le conte de fiction spéculative romantique YA a enregistré plus de 80 millions de vues à ce jour et reste un incontournable du hashtag populaire.

La résurgence virale a propulsé le roman au numéro 1 sur la liste des meilleures ventes du New York Times, où il est resté pendant 15 mois consécutifs et a finalement obtenu le titre de roman pour jeunes adultes le plus vendu en 2021. Depuis Ils meurent tous les deux à la fin a déjà la viralité de son côté couplée à son équipe de production exécutive all-star, la série à venir a tout ce qu’il faut pour être un autre succès pour Netflix.