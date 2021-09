Théories : qui seront les méchants de Matrix 4

Avant la fin de l’année, Matrice reviendra sur grand écran avec son quatrième film. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reviendront jouer leurs personnages populaires, Neo et Trinity.

Quand personne ne s’y attendait, Matrice a annoncé qu’il aura un quatrième film. Pendant un temps, on a cru qu’il s’agissait d’une rumeur des réseaux sans aucun support avec l’idée de générer des clics et qu’aucun des les soeurs wachowski Je serais intéressé à faire un autre film de la saga. Cependant, Photos de Warner Bros. et l’un des réalisateurs de la trilogie originale, Lana Wachowski, ils sont prêts à donner une nouvelle histoire à la franchise.

Avec la remorque de La matrice : les résurrections Déjà publiée, dans ce qui était une belle action publicitaire qui impliquait les fameuses pilules et la possibilité de voir des images selon la pilule choisie, la spéculation a commencé autour de la bande. Parmi les plus importantes, le besoin de savoir qui sera le méchant du quatrième film est passé. Hugo tissage ne sera pas dans le film, ni Lawrence Fishburn, et cela enlève à l’avion l’une des figures les plus importantes de la saga.

Cela dit, trois figures potentielles émergent qui pourraient remplir le rôle de l’antagoniste. En premier lieu apparaît Jonathan Groff, avec un look similaire à celui du agent forgeron (Tissage) de la trilogie originale. Pour certaines personnes, il pourrait être le méchant, mais les images de la bande-annonce le montraient les lèvres scellées comme on le voyait. Thomas Anderson avant de devenir Néo. Cela pourrait indiquer qu’il n’est en fait pas aussi puissant que son prédécesseur et ne serait qu’un obstacle à la Néo.

Il y a aussi ceux qui croient que l’analyste (Neil Patrick Harris) serait le vrai méchant, étant celui qui administre les pilules bleues à Neo pour le garder sous contrôle dans le Matrice. Mais s’il s’agit de pilules, c’est à partir d’elles qu’émerge la théorie la plus cohérente sur le méchant : le personnage de Jessica Henwick. Elle et Morphée (Yahya Abdul-Mateen II) se caractérisent par leur apparition avec les couleurs des pilules dans leur garde-robe et leurs coiffures. Alors que Morphée Il est en rouge et c’est lui qui veut se réveiller Néo, elle a les cheveux teints en bleu et cela pourrait être lié à son rôle de méchante et à l’idée de contrôler le personnage de Reeves.

Pourquoi Lilly Wachowski ne sera-t-elle pas dans Matrix 4

Historiquement, les sœurs Wachowski travaillaient principalement en duo. Grâce à cela, ils ont présenté l’un des films de science-fiction les plus importants, Matrice. Confirmation que Lilly Wachowski ne fera pas partie de l’équipe créative de>La matrice : les résurrections Cela pourrait en alarmer certains. Dans une interview, la scénariste a clarifié sa situation et a déclaré qu’elle était « Épuisé » pour tout le travail qu’il a fait récemment, avec des productions telles que Travail en cours, Atlas des nuages, L’ascendance de Jupiter et Sens8.

« Mon monde s’effondrait. J’avais besoin de m’éloigner de l’industrie pour me reconnecter en tant qu’artiste. Je l’ai fait en retournant à l’université et en peignant. J’ai pris cette décision. J’ai commencé à peindre avec ma mère jusqu’à ce que Lana reçoive l’appel de Netflix pour la deuxième saison de Sens8. je ne voulais pas le faire », il a compté. D’autre part, il a noté : « Il y a quelque chose dans le fait de refaire ce que vous avez déjà fait qui n’est pas attrayant. Je ne voulais pas revivre cette période de transition, plus les pertes de maman et papa. Il revenait sur un chemin qu’il avait déjà parcouru. Émotionnellement, c’était négatif. J’allais revivre dans mes vieilles chaussures. Je ne voulais pas de ça ! ».