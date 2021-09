Théories des meurtres de la famille Murdaugh : que s’est-il vraiment passé ?

Jeudi, l’éminent avocat de Caroline du Sud, Alex Murdaugh, s’est transformé en policier et a été arrêté pour des accusations liées à sa prétendue tentative de suicide assisté et à son stratagème de fraude à l’assurance.

Les allégations sont une autre couche dans une histoire apparemment sans fin de meurtre et de tromperie qui a secoué le comté de Hampton.

Son arrestation intervient au milieu d’une enquête en cours sur les meurtres de la femme et du fils d’Alex, Maggie et Paul Murdaugh, qui ont été abattus plus tôt cette année.

Tout le monde, de la police aux détectives du crime en ligne, a enquêté sur des liens ou des explications possibles pour les crimes déroutants – et les trois autres décès auxquels la famille a été liée.

Voici 5 théories sur les meurtres de la famille Murdaugh.

Alex Murdaugh a-t-il tiré sur Paul et Maggie Murdaugh ?

Une théorie populaire est qu’Alex est derrière les meurtres de sa femme et de son fils.

Certains pensent que Maggie était peut-être au courant des problèmes financiers d’Alex et de sa toxicomanie présumée et a menacé de le dénoncer, risquant ainsi l’héritage familial.

Maggie a été tuée avec un fusil semi-automatique tandis que Paul aurait été abattu avec un fusil de chasse. Leurs corps ont été retrouvés près des chenils à l’extérieur de leur propriété d’Islandton.

Une théorie suggère que Paul, entendant les coups de fusil, a couru dehors avec le fusil de chasse. Mais le tueur l’a laissé approcher au lieu de tirer de loin.

« Paul doit avoir personnellement connu le tireur s’il ne lui a pas tiré dessus », a écrit un théoricien sur Reddit, «[Paul] J’ai dû perdre le fusil de chasse en combattant le tireur une fois qu’il s’est approché d’eux.

Les partisans de cette théorie pensent qu’Alex a tiré sur Paul dans un moment de panique, mais avait initialement l’intention de tuer Maggie.

Cependant, la police a insisté sur le fait qu’Alex Murdaugh avait un alibi «à toute épreuve» et ne pouvait pas être placé chez lui au moment des meurtres.

Cela pourrait toujours signifier qu’Alex a engagé quelqu’un pour tuer un ou les deux membres de sa famille.

Certains ont également émis l’hypothèse que Murdaugh avait commandé un coup sur lui-même afin de donner l’impression que toute la famille était ciblée.

Buster Murdaugh est-il impliqué dans les meurtres de Murdaugh ?

Un personnage mystérieux dans l’histoire complexe des Murdaugh est le fils aîné des Murdaugh, Buster.

Les théoriciens de Reddit ont suggéré que Buster était peut-être derrière les meurtres de sa mère et de son frère par crainte qu’ils ne le livrent pour son implication présumée dans la mort de Stephen Smith.

Smith était un adolescent gay local qui a été tué près de la maison des Murdaugh en 2015 dans ce qui était initialement considéré comme un « délit de fuite ».

Cependant, des rapports ont suggéré qu’il s’agissait peut-être d’un crime de haine délibéré et que le nom de Buster était autrefois sur le radar des enquêteurs dans cette affaire.

Sans parler du fait que la mort de Smith fait actuellement l’objet d’une nouvelle enquête par la Division de l’application de la loi de Caroline du Sud (SLED.)

L’affaire a été rouverte « sur la base d’informations recueillies au cours de l’enquête sur le double meurtre de Maggie et Paul Murdaugh ».

Les théoriciens pensent que Paul avait l’intention d’exposer le crime de Buster pour l’utiliser comme levier dans son propre procès civil pour son implication dans un accident de bateau mortel en 2019.

Il est possible qu’Alex ait accepté de prendre la chute pour son fils et a comploté son propre suicide pour détourner l’enquête de l’attaque de Buster.

Buster aurait été chez lui à Rock Hill, à des kilomètres des meurtres, la nuit en question.

Paul et Maggie Murdaugh ont-ils été tués par un ennemi de la famille Murdaugh ?

Compte tenu du nombre d’incidents mortels auxquels la famille a été associée, il est probable que les Murdaugh aient eu beaucoup d’ennemis.

Au moment de la mort de Paul, il était sous caution et faisait face à des accusations pour l’accident de bateau de 2019 qui a tué Mallory Beach, 19 ans.

Certains ont également suggéré qu’Alex Murdaugh devait de l’argent aux assassins de sa femme et de son fils. Il a donc organisé sa propre fusillade afin de distraire les enquêteurs et de gagner plus de temps pour rembourser ses dettes.

Nous savons qu’Alex fait l’objet d’une enquête de son cabinet d’avocats pour avoir prétendument détourné des fonds, il ne semble donc pas improbable que les meurtres familiaux aient été motivés par des raisons financières.

Alex Murdaugh a-t-il assassiné sa gouvernante Gloria Satterfield ?

Un autre domaine de suspicion dans l’histoire de la famille Murdaugh est la mort de la gouvernante de la famille en 2018.

Les fils de Satterfield ont intenté une action en justice pour mort injustifiée contre Murdaugh, affirmant que la femme était décédée dans un accident de « glissade et chute », mais son certificat de décès indique qu’elle est décédée de causes naturelles.

Le procès a déclaré que Murdaugh était, en partie, responsable de sa mort et a été condamné à payer 500 000 € à la famille.

En ligne, des gens ont suggéré que Satterfield avait peut-être découvert quelque chose d’incriminant à propos des Murdaugh avant sa mort.

Le règlement de 500 000 € – qui, selon les fils de Satterfield, n’a pas encore été payé – a peut-être ajouté aux difficultés financières préexistantes.

Au cours des dernières années, ces problèmes financiers ont peut-être encore augmenté avec le procès de Paul, les menaces de divorce avec Maggie, et plus encore.

Alors, peut-être qu’Alex a comploté pour assassiner certains membres de sa famille afin d’éviter que ses problèmes financiers ou de drogue ne soient exposés ?

La tentative de suicide et la toxicomanie d’Alex Murdaugh sont-elles une dissimulation ?

Beaucoup de personnes qui suivent l’affaire n’acceptent pas les affirmations de Murdaugh selon lesquelles il est un toxicomane en difficulté ou la récente révélation qu’il a comploté son propre suicide pour tenter d’obtenir un chèque d’assurance-vie.

Une personne a suggéré que même la police savait que son histoire de « suicide assisté » était fabriquée, mais a arrêté Murdaugh et son prétendu co-conspirateur, Curtis Edward Smith, afin de recueillir plus d’informations.

Ce qu’exactement Alex essaie de cacher est toujours un sujet de grande spéculation en ligne, mais les gens ne semblent pas convaincus que quelqu’un puisse engager un tueur à gages pour se faire tuer tout en réussissant à survivre.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.