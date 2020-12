Théories de la mort du mari de Carole Baskin: Don Lewis a-t-il été étranglé et jeté d’un avion?

Carole Baskin est une militante des droits des grands félins et PDG de Big Cat Rescue. Son sauvetage est un sanctuaire animal à but non lucratif près de Tampa, en Floride.

Baskin est connue pour avoir figuré dans la série documentaire Netflix 2020 Tiger King ainsi que pour son apparition de suivi sur Danser avec les étoiles.

Roi tigre centré sur l’exploitant de zoo privé Joe Exotic – qui est actuellement en prison – et sa relation litigieuse avec Baskin, qu’il a accusé d’avoir tenté de le faire tomber.

Exotic a également accusé Baskin du meurtre de son mari, Don Lewis.

Lewis a mystérieusement disparu en 1997 et depuis sa disparition, de nombreuses théories sur son sort se sont concrétisées.

Le dernier en date est assez compliqué: l’avocat de Lewis déclare maintenant qu’il a été «étranglé avec une corde dans un avion et jeté au-dessus du golfe».

À l’intérieur des théories de la mort du mari de Carole Baskin:

Le mari de Carole Baskin a mystérieusement disparu en 1997.

Don Lewis a disparu le 18 août 1997. Selon Baskin, il serait allé au Costa Rica et ne serait jamais revenu.

Il a été déclaré légalement mort en 2002. Beaucoup pensaient que Carole Baskin avait quelque chose à voir avec sa mort, mais à ce jour, Baskin nie toute implication dans sa mort.

Lewis serait allé au Costa Rica parce qu’il trompait Basking avec une autre femme.

Le shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister, a déclaré: «[Lewis] avait une maison au Costa Rica, il avait une petite amie au Costa Rica, il avait un gestionnaire immobilier là-bas, il avait des relations commerciales louches avec des particuliers là-bas, selon son compte, il part ce matin-là et c’est la dernière fois qu’elle le voit.

Lorsque la police a commencé à chercher des signes indiquant que Don Lewis était arrivé au Costa Rica, ils n’en ont trouvé aucun. Cependant, ils ont trouvé sa camionnette abandonnée à l’aéroport de Floride.

Chronister a expliqué: «C’était presque comme vouloir que quelqu’un voie qu’il avait quitté le pays. Avance rapide, nous envoyons des détectives au Costa Rica, sa petite amie, le gérant de la propriété, d’autres personnes qu’il connaissait, même les agents de sécurité, ont tous dit ne pas l’avoir vu. Tout le monde avait des histoires différentes – et c’était le plus gros obstacle auquel les détectives se sont heurtés – mais le dénominateur commun ici était que personne ne l’avait vu [for a while] avant sa disparition.

L’avocat de Don Lewis affirme qu’il a été étranglé dans un avion et que son corps a été jeté au-dessus du golfe.

Dans un nouveau documentaire intitulé Joe Exotic: Tigres, mensonges et dissimulation – la bande-annonce, qui peut être vue ci-dessus – le flic à la retraite Jim Rathmann entame une nouvelle enquête sur la disparition de Lewis. Rathmann va même parler à l’ancien avocat de Lewis, Joe Fritz.

Dans le documentaire, Fritz offre des détails intéressants et déclare: «J’avais entendu dire qu’il s’était étranglé avec un cordon électrique sur la banquette arrière de son avion. Avec quelqu’un d’autre qui volait, il a été jeté au-dessus du golfe. Je l’ai entendu de deux sources différentes. Cela correspond un peu au scénario, parce qu’il était pilote, il possédait des avions, il avait une licence, il a perdu sa licence. Sa camionnette est à Country Pilot Estates. C’est un aéroport sans pilote, personne ne vous connecte, personne ne vous déconnecte. Il n’est pas rare que quelqu’un décolle dans un avion. Donc, tout va ensemble.

Fritz dit même que Lewis a été amené à monter dans l’avion avec une offre commerciale. Fritz a déclaré: «Il a été attiré là-haut pour faire beaucoup de choses dans un avion. Il est venu. Notre shérif dit qu’il y avait plus d’une personne impliquée. Oui, il a raison. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c’était un meurtre. La question est de savoir qui l’a fait et qui est derrière? »

Rathmann l’interroge: «Est-il même possible de jeter quelqu’un en vol? Si vous deviez ouvrir cette porte en allant à 120, 140 nœuds, et essayer de forcer cette porte à s’ouvrir et de pousser une personne dont vous diriez au moins un poids de 150 à 160 lb, cela aurait été très difficile.

La théorie de Joe Exotic est que Carole Baskin a nourri son mari à ses tigres.

Exotic a poussé cette théorie si loin qu’il a même écrit une chanson à ce sujet, intitulée «Here Kitty Kitty». Dans le clip de la chanson, il a demandé à un sosie de Baskin de nourrir un faux corps à des tigres.

Baskin a nié ces affirmations dans le documentaire et a déclaré qu’elles étaient «totalement farfelues».

Une autre théorie suggère que le mari de Carole Baskin est dans une fosse septique.

Une autre théorie intéressante est que Don Lewis a été mis dans une fosse septique qui se trouvait sous l’un des bâtiments de Big Cat Rescue.

dans le Roi tigre documentaire, Exotic déclare que s’ils finissent par déterrer la fosse septique, ils trouveront le corps de Lewis.

Don Lewis est-il vivant au Costa Rica?

Baskin déclare que la dernière chose que Lewis lui ait jamais dite, c’est qu’il partait «tôt» le matin pour partir en voyage au Costa Rica. Il allait y expédier des voitures.

L’homme à tout faire de Lewis dans le documentaire a affirmé que Lewis avait déclaré: «Si je peux réussir[disparaîtreauCostaRica[ceseralachoselaplusastucieusequej’aiejamaisfaite»[disappearingtoCostaRica[itwillbetheslickestthingIeverdid”

Il aurait même demandé au bricoleur de le rejoindre lors de son voyage. Le plan de Don Lewis était de déplacer la réserve faunique de Baskin au Costa Rica et son assistant a déclaré qu’il avait volé de Miami au Costa Rica.

L’associé commercial de Lewis a déclaré dans le Roi tigre documentaire selon lequel il croyait que Lewis pensait que Baskin voulait son argent, alors il essayait de cacher son argent pour pouvoir divorcer de Baskin et la laisser sans rien.

Il a également été suggéré qu’il avait une petite amie secrète au Costa Rica, qui suivrait ses projets de déménagement là-bas.

Don Lewis avait son propre avion et sa fourgonnette a été retrouvée abandonnée dans un aéroport. Des rumeurs persistent également selon lesquelles il aurait tenté de se rendre lui-même au Costa Rica, mais qu’il n’avait pas fini par arriver à destination. Dans Roi tigre, il a été noté qu’il est «impossible» d’amener ces petits avions vers une destination aussi lointaine sans faire des arrêts aux stands.

Lewis a également perdu sa licence de pilote auparavant, il serait donc logique que le voyage ne soit jamais officiellement documenté.

