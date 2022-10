Théorie : Nintendo pourrait créer son propre multivers dans les films

Nintendo

Nintendo prévoit de sortir le film Mario Bros. l’année prochaine et cela pourrait être la première entrée dans un multivers de personnages.

©IMDBSuper Mario Bros.

Nintendo va bientôt sortir le film d’animation de Super Mario Bros. avec les voix de Chris Pratt en tant que plombier titulaire, Anya Taylor Joy comme la princesse Peach, jour charlie comme Luigi, Jack Black comme Bowser et seth roden dans la peau de Donkey Kong. Nous parlons d’un film qui a un casting de personnalités et, comme nous l’avons vu dans son avant-première il y a quelques jours, son animation est excellente, ce qui en fait un projet ambitieux pour le Géant du Jeu Vidéo.

Mais tout ne doit pas se terminer dans ce film ! Nintendo confirmé qu’il a sa propre société de production prête à développer des films avec ses propriétés de la même manière que Sony a fait la même chose avec le film Inexploré Protagonisée par Tom Holland Oui Mark Wahlberg. Voici donc une opportunité pour l’entreprise qui possède la mascotte la plus charismatique du jeu vidéo : Super mario.

Dans ce cas en spoilers soñamos que el mundo animado iniciado en el film que está por llegar a la pantalla grande sea también el mismo universo donde habiten otras propiedades del gigante japonés que ciertamente tiene muchos personajes que podría explotar en un lugar como el que está planteado en el film del fontanero et ses amis. Après tout, dans le film Mario, nous pouvons déjà voir les débuts de Donkey Kong. Prémonition?

Il se pourrait que de l’espace vienne une équipe de quatre pilotes dirigée par un renard très spécial : Fox McCLoud, le leader incontesté de Falco Lombardi, Peppy Hare et Slippy Toad, tous faisant partie de l’équipe. renard étoilé. Ils pourraient bien être adaptés au style d’animation que nous avons vu pour le film Mario. Les personnages de f-zéro.

Un multivers facile à créer

L’un des grands rêves des fans de Nintendo C’était toujours une adaptation de Zelda sur grand écran. l’occasion de voir lien et le méchant Ganondorf avec des regards similaires à ceux qu’ils avaient dans souffle de la naturela dernière entrée de cette franchise, est unique, car ces conceptions sont vraiment en phase avec la proposition du film de Super Mario Bros.

Laisser libre cours à l’imagination des méchants comme Bowser et Ganondorf pourraient s’allier pour déstabiliser Royaume Champignon menaçant l’existence même du multivers, obligeant Donkey Kong, Star Fox, F-Zero et Link à apporter leur aide pour vaincre ces deux personnages qui tentent de semer la pagaille depuis les années 1980 lorsqu’ils ont fait leurs débuts dans le 8 bits.

Plus de noms qui pourraient faire partie du film? Kirby, Samus de Metroid, Pit de Kid Icarus, Pikachu de Pokémon, Little Mac de Punch Out et même le chien de Duck Hunt. Nintendo vous avez une grande galerie de personnages à votre disposition et la possibilité de construire votre propre multivers à partir du film de Super Mario Bros. c’est une idée potentiellement fantastique et devrait être considérée par vos dirigeants.

