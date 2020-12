Théorie MCU: Kilgrave aurait pu battre les Avengers avant même que Thanos ne se montre

Marvel a fourni à tant de fans une connexion étendue à une variété de super-héros et de méchants. Tous les âges attrapent rapidement chaque nouveau film et attendent avec impatience le suivant.

Parmi les pires méchants du MCU, il y a des « méchants » comme Egghead, Paste-Pot Pete et Asbestos Lady. Mais parmi les meilleurs méchants MCU, il y a Red Skull, Ultron, Loki et le plus évident – Thanos. Cependant, un autre nom de méchant est apparu récemment et certains fans le considèrent même comme « plus terrifiant » que Thanos! On dit que Kilgrave avait le potentiel de battre les Avengers avant même que Thanos ne se présente.

Qui est Kilgrave?

David Tennant | Frazer Harrison / Getty Images

En tant que jeune garçon, Kevin Thompson a souvent été douloureusement testé pour un grave dysfonctionnement cérébral, ce qui lui permet de développer la capacité de contrôler les esprits. Ses parents étaient également loin d’être affectueux et dévorés par leur travail, créant le ressentiment extrême qu’il commence à ressentir à leur égard.

Les choses commencent à changer alors que la colère de Thompson l’emporte sur lui, et les gens autour de lui commencent à céder à toutes ses demandes après des crises de colère. Cela continuerait ainsi pendant un moment.

Il s’avère qu’il devient tellement habitué à obtenir ce qu’il veut que lorsqu’il ne peut pas avoir Jessica Jones, il devient obsédé par elle. À un moment donné, il lui dit même: «Je suis le seul qui te correspond… qui te défie… qui fera tout pour toi.»

Ses pouvoirs de contrôle de l’esprit sont incroyables et effrayants, à la fois. Après avoir travaillé avec son père pour améliorer ses capacités de puissance, de nombreux fans pensent qu’il peut vraiment y avoir quelque chose ici avec le personnage s’il atteint son potentiel prévu.

Comment il est un type de méchant différent de Thanos

La différence entre Thanos et Kilgrave est que Thanos est un éternel, pas un humain devenu méchant. Assez drôle, il a une teinte violette similaire à sa peau, mais est un Titan parmi les hommes avec une armure pour laquelle beaucoup tueraient et une force si puissante qu’il a vaincu Hulk.

CinemaBlend explique: «L’origine de Thanos serait sur la plus grande lune de Saturne, Titan, ce qui en fait un Titanien par nature. On dit, cependant, que Thanos est le dernier d’une espèce ancienne et hautement sophistiquée connue dans tout l’univers sous le nom de ‘The Eternals’.

Syfy se développe encore en disant: « Thanos, également connu sous le nom de Mad Titan, est Titanian Eternal. » En ce qui concerne sa puissance, «Ses capacités de base sont la super force, la vitesse et la longévité [and] il peut manipuler l’énergie, est télépathique et télékinésique. »

Théorie des fans: Kilgrave aurait pu battre les vengeurs avant même que Thanos ne se présente

CONNEXES: ‘Jessica Jones’: Luke Cage est-il apparu dans la saison 3?

Certaines théories de fans tournent autour de la capacité de Kilgrave à affronter avec succès les Avengers et la planète avant que Thanos puisse même penser à le faire. Mais comme pour toute théorie, il y a une contrepartie, et un autre fan pense que la faiblesse de Kilgrave est sa « maladie humaine » sur les capacités inhumaines de Thanos.

Un fan de Reddit «David Tennant en tant que Killgrave est le méchant le plus terrifiant du MCU jusqu’à présent, l’OMI. S’il avait eu une ambition, il aurait pu absolument détruire les Avengers et prendre le contrôle de la planète bien avant que Thanos n’arrive.

En accord, un utilisateur de Reddit dit que «Kilgrave est juste autre chose. Aucun autre méchant dans tout le panthéon Marvel ne se sent aussi complètement dangereux juste d’être proche. Même Thanos, même les plus grandes menaces physiques, ne se sentent pas aussi terrifiant et inconfortable juste d’être là. Parce que la plupart des méchants peuvent vous tabasser, blesser votre corps, mais Kilgrave peut vous enlever votre personnalité.

D’un autre côté, un autre fan de Reddit a fait valoir: «Il est probable, au moins dans le MCU, que les Asgardiens seraient immunisés contre ses pouvoirs ou que les pouvoirs ne seraient pas aussi puissants sur eux. Ce qui veut dire qu’à son niveau de puissance d’origine… avant que son père ne les améliore… que Thor et les Asgardiens auraient pu combattre la compulsion de faire ce qu’il dit, mais cela prendrait beaucoup de volonté pour le faire. Je dis cela parce que quelqu’un du MCU dit que les Asgardiens sont immunisés contre les maladies humaines.