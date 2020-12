Théorie du complot de Lady Gaga Lina Morgana: ce qu’il faut savoir

Lady Gaga est devenue célèbre en 2008; Cependant, certains d’entre vous ne savent peut-être pas que c’était la même année que son ex-meilleure amie Lina Morgana est décédée d’un suicide apparent, c’est pourquoi il existe une théorie du complot selon laquelle Gaga a tué Morgana.

Lina Morgana était une chanteuse pop prometteuse qui devait être la prochaine grande nouveauté.

En 2007, le producteur Rob Fusari a engagé Wendy Starland pour lui apporter une future star «énervée et audacieuse», et elle a trouvé Stephani Germanotta – dont le nom d’artiste n’est autre que Lady Gaga – à la salle de coupe de New York.

En même temps, Fusari travaillait avec Morgana et il lui présenta Lady Gaga. Peu de temps après, Lady Gaga est devenue la co-scénariste et la choriste de Lina. Cependant, même si Germanotta travaillait initialement un peu avec Morgana, il semble que Fuasari était déjà en train d’inventer son nouveau nom – Lady Gaga – et en 2007, elle a été signée chez Interscope Records et a commencé à travailler.

Seulement un an plus tard, le 19 août 2008, Lady Gaga a publié La célébrité. Bà peine deux mois plus tard, le 4 octobre 2008, Lina Morgana, 19 ans, s’est suicidée.

Théorie du complot de Lady Gaga Lina Morgana:

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’histoire de Gaga et Lina Morgana, y compris la théorie du complot selon laquelle Lady Gaga «a repris le look de Lina Morgana» et d’autres théories sur leur relation.

Lady Gaga et Lina Morgana avaient une histoire ensemble.

Fusari, Germanotta et Morgana ont écrit environ 10 à 11 chansons ensemble et étaient proches, semble-t-il.

Cependant, il a été rapporté que Morgana était censée signer avec une grande maison de disques et faire réaliser une série documentaire MTV sur elle, mais rien de tout cela ne s’est produit.

Il est clair que quelque chose a dû se passer entre 2007 et 2008 pour changer le changement d’orientation de Morgana à Lady Gaga.

Et peut-être que quelque chose était l’attention accordée à Gaga et non à Morgana.

Avant la mort de Morgana, elle était en fait à Staten Island, l’émission de Frank Coscia Qui aimez-vous la télévision? et a rencontré le groupe Sister Venus, qui cherchait un chanteur principal.

Elle a obtenu le rôle et a joué avec eux pendant quelques mois avant sa mort.

Dans l’un des téléchargements YouTube de Coscia à partir de 2008, alors que Morgana jouait avec Sister Venus, Morgana évite la caméra et enroule son corps hors du cadre, se dissociant des gens autour d’elle.

Bien que la triste vérité soit très probablement que Morgane souffrait de dépression grave et que c’est malheureusement peut-être pourquoi elle a décidé de se suicider.

Il existe de nombreuses théories différentes.

Maintenant, c’est là que les complots entrent en jeu, car il y a un manque d’informations sur l’ensemble de la relation et beaucoup de questions sur le «vol» par Gaga du «regard» de Morgana.

Les comparaisons vont de leurs coiffures similaires à des clips vidéo musicaux presque identiques.

On sait que «l’expression artistique peut être subjective», cependant, il y a une ligne que vous franchissez lorsque certaines images sont trop difficiles à ignorer.

C’était l’une des raisons pour lesquelles Yana Morgana, la mère de Morgana, croyait que Gaga avait volé le crédit de sa fille et avait créé l’une des premières théories du complot.

Théorie 1: Lady Gaga tient l’âme de Morgana.

Dans une interview supprimée depuis, la mère de Morgana a déclaré: «Lady Gaga tient l’âme de Lina et je veux que son âme soit libre.

Elle a également dit que Gaga parle toujours d’avoir un passé sombre, cependant, Gaga avait «tout ce qu’il fallait au monde», et Lina était apparemment celle qui avait un passé troublé.

«Lina a eu une vie difficile, et elle a souvent parlé de sa vie tragique», a déclaré sa mère.

D’autres ont dit que la mort de Morgana était causée par le contrôle psychique des Illuminati.

Théorie 2: Lady Gaga a assassiné Morgana.

Une autre théorie du complot est que Gaga a en fait assassiné Morgana, cependant, cela est maintenant prouvé faux parce que Gaga était à Los Angeles au moment de la mort de Morgana.

Les gens pensent cela parce que Lady Gaga n’a jamais rien dit publiquement sur la mort de Morgana.

Cependant, la façon dont elle est morte est très similaire à la façon dont Gaga tente de se suicider dans le clip « Paparazzi », qui est sorti seulement un an après la mort de Morgana.

Il y a eu des rapports selon lesquels elle dansait sur le toit et d’autres l’ont vue sauter, mais un rapport a suggéré que quelqu’un l’a poussée.

Les gens pensent que la preuve de cette théorie vient de la réédition de Gaga La célébrité album sous le nom Le monstre de la gloire en août 2009, un an après la mort de Morgana.

L’album réédité a eu beaucoup plus de succès que La renommée première sortie, devenant l’album le plus vendu de 2010, avec 5,8 millions d’albums vendus.

Théorie 3: Lady Gaga a vendu son âme à Satan.

D’autres théories du complot disent que les célébrités vendent leur âme au diable afin de devenir célèbre, et Lady Gaga serait l’une de ces célébrités.

Le premier sens est biblique, car échanger votre âme avec le diable contre de l’argent, de la gloire, etc.

La seconde est que vous abandonnerez votre âme, qui est essentiellement ce que vous êtes et que vous identifiez en tant que, pour obtenir une récompense externe comme la renommée.

Lady Gaga a également dit qu’un alter ego «prend le relais» chaque fois qu’elle se produit et que des célébrités comme celle-ci sont contrôlées par des «esprits», peut-être que l’esprit de Morgana est avec elle quand elle se produit?

Nous ne saurons peut-être jamais.

Théorie 4: Lady Gaga est dans un culte satanique.

Dans les clips musicaux « Alejandro » et « Judas » de Lady Gaga, elle fait référence aux rituels sataniques et au culte satanique et à l’église de Satan.

Dans le clip « Alejandro », elle fait référence à un sacrifice au diable, le symbole d’un œil (qui est une référence à Judas), et fait référence au symbole du diable.

Elle fait référence au même symbole oculaire et porte les mêmes vêtements que les adorateurs portent dans les rituels sataniques.

Un autre TikTok fournit la preuve que sa maquilleuse lui ressemble étrangement et son nom est Sarah Tanno, dont son nom est un anagramme pour «une corne de Satan», et on se demande si elle est le démon à qui Gaga a «vendu son âme».

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop sur Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.