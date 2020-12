Théorie de «  Spider-Man 3  »: Peter Parker partira pour un voyage «  C’est une vie merveilleuse  »

Marvel avance à plein régime avec sa quatrième phase de films et de séries en streaming dans le MCU. Dans le cadre de cet effort, ils réalisent un troisième film Spider-Man. Si l’on en croit les rumeurs sur le casting de ce film, il réunira plusieurs générations de personnages cinématographiques de Spider-Man sous une même bannière.

Alors que les fans ne peuvent que spéculer sur ce que cela signifie pour le moment, certains fans pensent que le parcours de Peter Parker dans ce film reflétera une autre figure classique du cinéma: celle de George Bailey de C’est une vie magnifique.

La représentation de Spider-Man dans le MCU

Chaque version cinématographique de Spider-Man a incorporé des éléments du personnage original de Peter Parker (même Dans le Spider-Verse Miles Morales) bien que tous aient été uniques à leur manière. Dans le MCU, Spider-Man est à nouveau un brillant lycéen.

Sa version de MJ n’est plus Mary Jane Watson, mais plutôt une camarade de classe nommée Michelle Jones. Il n’a pas encore rencontré certains de ses méchants les plus célèbres de la bande dessinée: les seuls contre lesquels il s’est heurté jusqu’à présent sont le Vautour et Mysterio.

Le MCU a adopté une approche différente de Spider-Man jamais vue auparavant sur grand écran. Alors que d’autres Peter Parkers cinématographiques habitaient leurs propres univers, celui-ci n’est qu’un joueur dans un monde rempli de super-héros. Son rôle en tant que protégé d’Iron Man est une grande partie de son personnage.

Chaque méchant des deux premiers films a eu un plus gros problème avec Tony Stark qu’avec Spider-Man. Maintenant que Stark est mort, il est temps pour le MCU d’établir Spider-Man comme son propre héros avec sa propre galerie de voyous.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour le personnage à l’avenir? Cela signifie qu’il a beaucoup d’espace pour grandir et s’établir comme son propre héros.

Les plans rumeurs pour ‘Spider-Man 3’

Marvel ramènerait de nombreux vétérans du film Spider-Man pour sa prochaine itération du webslinger dans le MCU. Selon Newsweek, voici les acteurs qui reviendraient:

Les principes de la version actuelle (Tom Holland et Zendaya)

Tobey Maguire et Andrew Garfield reprenant leurs rôles de Peter

Jamie Foxx comme Electro

Alfred Molina comme Dr Octopus

Kirsten Dunst comme Mary Jane Watson

Emma Watson comme Gwen Stacy

Avengers: Fin de partie, WandaVision, et Docteur Strange: Le multivers de la folie tous pointent vers le MCU intégrant le concept de «multivers» dans sa chronologie plus large. Ce film a l’air de jouer dans cette idée, incorporant des personnages à travers différentes itérations de la même propriété.

Une théorie de ‘Spider-Man 3’ qui compare le prochain film à ‘It’s a Wonderful Life’

Un fil Reddit est apparu récemment pour discuter du prochain film MCU Spider-Man et des apparitions rumeurs de personnages et d’acteurs qui sont déjà apparus dans d’autres films Spider-Man.

«Je ne pense pas que le mcu spider man les combattra. Je pense que mcu Peter veut arrêter, mais Dr Strange le convainc de ne pas le faire. Il l’emmène dans un voyage à travers le multivers pour lui montrer un autre homme-araignée. Des mondes où ils ont quitté, sont morts ou n’existaient pas.

Une autre affiche résumait ce que cela signifiait:

« C’est donc une vie merveilleuse mais avec Spider-Man? »

Si les rumeurs sont vraies, c’est une approche possible que Marvel pourrait adopter pour cette version de Spider-Man. Ce serait une manière intéressante de combiner tous ces acteurs existants en un seul film d’une manière qui a du sens.

Il est clair que Marvel a quelque chose de grand pour son prochain film Spider-Man, et qu’il va honorer les autres adaptations de Spider-Man qui l’ont précédé. Si Marvel décide d’aller au C’est une vie magnifique route, cela pourrait être un excellent moyen de guider le spectateur à travers certaines histoires plus anciennes de Spider-Man tout en le reliant à la dernière version.