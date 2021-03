Themyscira Spinoff est à la fois une préquelle et une suite du premier film Wonder Woman

2017 Wonder Woman a présenté au public l’île magique de Themyscira, un monde caché gouverné par une race d’Amazones. Alors que la princesse Diana a quitté sa maison à Themyscira pour devenir Wonder Woman, le reste des Amazones est sur le point d’avoir son propre moment sous les projecteurs avec un film dérivé prévu. Connie Nielsen, qui reprendra son rôle de reine Hippolyta, règle des Amazones et mère de Diana dans le spin-off, a récemment expliqué à CinemaBlend que le film expliquerait les origines du monde de Themyscira.

« Eh bien, je peux vous dire que ce n’est pas seulement après ce qui se passe dans Wonder Woman. Il y a aussi d’autres choses là-dedans, qui sont également liées à une époque antérieure. Il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez voir où l’histoire est un peu orientée vers l’origine, mais il y a aussi d’autres moments impliqués. «

La nouvelle de la retombée d’Amazon prévue a été révélée pour la première fois par la réalisatrice Patty Jenkins, qui dirigeait les deux Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Dans une précédente interview, Jenkins avait révélé sa vision du voyage cinématographique de la super-héroïne Amazon, qui serait divisée en quatre films, dont l’un serait un film axé sur les Amazones.

« Il y a un arc que j’ai en tête pour le premier film, puis le deuxième film, puis le film Amazon, puis le troisième film. Je ne vais pas réaliser [the Amazon project], avec un peu de chance. Je vais essayer vraiment de ne pas le faire. Ça ne va pas être facile. Mais [WW84 co-writer and former DC Entertainment President and Chief Creative Officer] Geoff Johns et moi avons inventé l’histoire, et nous avons vendu le terrain, et nous allons le faire démarrer. Je vais le produire, c’est sûr. «

Le voyage cinématographique de Wonder Woman a frappé un peu un ralentisseur avec Wonder Woman 1984, qui s’est ouvert à des critiques considérablement plus divisées que l’original Wonder Woman. Pourtant, le personnage reste un favori populaire parmi le public, tout comme le monde des Amazones. Dans une autre interview, Jenkins avait expliqué un récit global qui placerait les événements du film Amazon quelque part entre les deux. Wonder Woman 1984 et le reste à faire Wonder Woman Partie 3.

« C’est une histoire que Geoff Johns et moi avons inventée puis présentée à Warner. Les événements de cette histoire se déroulent après que Diana ait quitté Themyscira, l’île des Amazones, et il y a des rebondissements liés à ce qui va se passer entre Wonder Woman 1984 et Wonder Woman 3. La production du projet n’a pas encore officiellement commencé, mais j’espère que nous l’obtiendrons parce que j’adore cette histoire. «

Espérons que le film encore sans titre sur les Amazones apportera le Wonder Woman série sur les rails en tant que chouchou critique et commercial. Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive numériquement le 16 mars et sur 4K UHD, Blu-ray et DVD le 30 mars. Cette nouvelle provient de CinemaBlend.

