Thème dynamique Free Days Gone PS4 disponible pour un jour seulement

Envie de montrer votre soutien à Days Gone après que sa suite ait été abandonnée pendant la phase de pitching? Vous avez de la chance car Sony Bend offre gratuitement un thème dynamique PlayStation 4, mais vous n’avez qu’un jour pour le réclamer. Le thème Old Sawmill est à vous de continuer à utiliser les codes énumérés ci-dessous, et vous pouvez vérifier à quoi il ressemble en action via le tweet. Il présente la zone qui a accueilli le tout premier dévoilement du gameplay de Days Gone.

Les codes dont vous avez besoin pour utiliser le thème dynamique PS4 gratuit sont les suivants:

L’Europe : QG4H-NMNN-N7P2

QG4H-NMNN-N7P2 États-Unis, Canada, Amérique latine: G98M-2AN3-L6L4

G98M-2AN3-L6L4 Japon: 3BLE-QEN4-2HDL

3BLE-QEN4-2HDL Corée: M57A-FNNQ-AH5F

M57A-FNNQ-AH5F Asie: E775-GENL-M6CQ

Aujourd’hui seulement! Téléchargez le #DaysGone Thème dynamique Old Sawmill pour la PS4. Reedem sur le PlayStation Store avec le code de votre région.

États-Unis, Canada, Amérique latine: G98M-2AN3-L6L4

Europe: QG4H-NMNN-N7P2

Japon: 3BLE-QEN4-2HDL

Corée: M57A-FNNQ-AH5F

Asie: E775-GENL-M6CQ pic.twitter.com/VU17wQ33Ke – Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 26 avril 2021

Encore une fois, vous n’avez qu’un jour pour personnaliser gratuitement ce thème dynamique Days Gone PS4. Sony Bend n’a pas non plus indiqué l’heure exacte à laquelle l’offre disparaîtra, nous vous recommandons donc d’en profiter dès que possible. Ce thème dynamique figurera-t-il désormais sur votre écran d’accueil PS4? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.