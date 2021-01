TheGrefg atteint 2 millions de téléspectateurs sur Twitch

Récapitulatif de la série d’icônes Grefg:

• La peau et le backbling sont réactifs

• Le backbling est les trois boules

• Emote, c’est vous dansez avec une manette

• Prix: 2 000 à 3 000 V-Bucks

• Date de sortie: 16 janvier à 19 h 00, heure de l’Est

• Tournoi: les 14 et 15 janvier, Floor is Lava. pic.twitter.com/xnDHwhTDxB

