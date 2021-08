THEA500 Mini veut nous rappeler l’incroyable Amiga en 2022

Utilisant une émulation Amiga et sous licence officielle de Cloanto, Koch Media fait l’annonce du THEA500 Mini, avec 25 jeux inclus.

Toucher la patate… c’est ce que font certains sans âme avec des choses comme la pub pour THEA500 Mini. Successeur presque évident du THEC64 ou de l’imminent THEVIC20. Des jouets qui, avec la technologie d’aujourd’hui, sont vraiment bon marché à redonner vie. Bien qu’ils arrivent avec plus d’apparence de zombie que plein de l’esprit d’origine. Bien sûr, nous sommes ravis de le voir, car il n’y a jamais peu de pots dont nous avons » besoin » dans notre collection.

Nous ne devons pas non plus nous opposer à ces tentatives de nous ramener au passé. Ils servent pour que certains comprennent que dans les jeux vidéo il y a eu une évolution. Que tout n’a pas commencé avec la PS4, Gears of War ou avec la dernière version de Zelda. Avant, quand les vieux du lieu jouaient quand ils étaient petits, il y avait le pixel. Pas par caprice du programmeur, mais par imposition des circuits. Bien sûr, avec l’Amiga, ces carrés colorés avaient l’air mieux et se déplaçaient jusqu’à ¼ de pixel, tandis que d’autres essayaient de dessiner des rectangles concentriques avec plus ou moins de succès.

Pour en revenir à ce qui nous semble faux, nous commençons par le communiqué de presse. Cela commence comme ceci, « Poursuivre la gamme populaire de consoles classiques intemporelles qui reçoivent une nouvelle vie … ». Voyons, comme quelle console ? L’Ami était un informaticien. Le plus avancé pour les tâches multimédia depuis sa sortie, jusqu’à quelques années plus tard. Babylon 5, Seaquest, la diffusion des Jeux Olympiques de 1992, The Indiana Jones Chronicles ou encore Jurassic Park ont ​​eu l’Amiga comme machine responsable de leur production. Ce n’est qu’en 1993, avec la sortie de l’Amiga CD32, qu’une console était utilisée. Même Chuck Norris, sur Sidekicks, s’est rendu au pouvoir de l’Amiga, même s’il a été effacé des livres d’histoire.

De plus, la tentative de Boby Kotick d’acheter l’Amiga à Commodore et de le transformer en console, des années avant l’arrivée de Megadrive, en est restée là. À une époque qui aurait pu changer à jamais l’avenir des jeux vidéo. L’équilibre de la Force se serait déplacé, passant du Japon à l’Occident bien plus tôt. Les maudits managers du défunt Commodore ne voyaient pas ce qu’ils mijotaient. Pas même lorsqu’il s’agit de faire de la publicité ou de l’emmener dans les magasins (c’est à ce moment-là que nous pleurons).

On vous parlait aujourd’hui du THEA500 Mini : un boitier en forme de Commodore Amiga 500, un contrôleur Amiga CD32 et une souris Amiga classique connectée. Il est présenté comme un hommage à la meilleure machine 16 bits arrivée dans les années 1980. De plus, il comprendra 25 jeux comprenant des titres de différentes époques. L’intemporel et merveilleux Another World est l’un d’entre eux. Ce seront aussi Simon The Sorcerer ou Worms. Ils osent même avec The Chaos Engine, un génie qui peut nous ouvrir les portes pour connecter un deuxième contrôleur. Dans la vidéo, il semble que nous voyions Gloom, bien que celui-ci ait une astuce. Eh bien, pour y jouer, vous aviez besoin d’un Amiga 1200 ou supérieur. C’est-à-dire que l’émulation incluse dans ce THEA500 Mini comprend plusieurs machines, et pas seulement l’Amiga 500 qui lui donne son nom.

Développé par Retro Games Ltd. et distribué par Koch Media à partir de l’année prochaine, THEA500 Mini promet une émulation « parfaite ». Quelque chose qui, pour l’instant, n’a pas été atteint même avec des développements basés sur FPGA. Il est basé sur le logiciel des Emirats Arabes Unis qui nous apporte de la joie depuis des décennies et est officiellement autorisé par Cloanto Software. Les ordinateurs mentionnés par le constructeur sont les A500, A500Plus et A1200, avec lesquels nous aurons des titres avec des graphismes OCS (généralement avec 32/64 couleurs à l’écran) et même AGA (généralement avec 256 couleurs, à partir d’une palette de 16 millions ). Bonne nouvelle si vous ouvrez le robinet pour mettre plus de jeux ou même un clavier fonctionnel et d’autres programmes, démos incluses.

De plus, nous osons dire qu’il y a autre chose derrière cette future version. Paul Andrews, directeur général de Retro Games, ouvre la porte à quelque chose de plus : « Dans cette première version miniature de THEA500®, nous avons créé ce que nous pensons que les fans de jeux vont adorer et conduira à l’évolution des consoles en miniature ».

Quant au prix de cette petite récréation d’un Amiga 500 classique, ils ont marqué le 129,99 € pour le kit. On ne sait pas combien coûterait une autre manette pour jouer en double ou si une autre souris pourrait être branchée, par exemple, pour donner aux Lemmings quelques vices en coopératif/compétitif/mortel. Mais nous ne perdons pas espoir. Il reste encore des mois pour le voir en magasin et savoir si ce TheA500 Mini est un véritable hommage ou reste sur la route. Rien que pour la box, certains d’entre nous sont déjà obligés de la réserver.