The Zoo Saison 6 Episode 1 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

C’est une émission de téléréalité et le nom des producteurs de cette émission sont Lisa Bosak Lucas et Ken Druckerman. Le premier épisode de cette émission est sorti le 18 février 2017 et après sa sortie, cette émission a acquis une grande popularité dans plusieurs autres pays. Actuellement, cette émission en est à sa cinquième saison et ses fans attendent la prochaine saison de cette émission.

Dans ce spectacle, vous verrez essentiellement un zoo nommé le zoo du Bronx et c’est un leader mondial déterminé dans le soin des animaux et la protection des espèces. Il abrite plus de 6 000 animaux et compte plus de 500 employés dévoués à leur entretien et à leur bien-être. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous tomberez amoureux des animaux du zoo et vous apprendrez plusieurs nouvelles choses à leur sujet. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 de The Zoo. Alors, sans plus tarder, faisons-le savoir.

Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 du zoo

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 de The Zoo. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 6 n’a pas été officiellement confirmée et nous devrons attendre l’annonce officielle des créateurs de la série. S’il y aura une telle annonce à propos de la saison 6, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible.

Où diffuser le zoo ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Animal Planet et c’est le réseau officiel de l’émission. Si vous souhaitez diffuser cette série sur des plateformes en ligne, vous pouvez la regarder sur Vudu, Prime Video et iTunes. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 5

Comme la date de sortie de la saison 6 n’est pas confirmée et si l’un d’entre vous a raté un épisode de la saison 5, voici la liste complète des épisodes de la saison 5.

Une nouvelle réalité

Troody rebondissant

Nouveaux chats sur le bloc

Oursons dans le Queens

Danse de la girafe

Porcinet mystère

L’éléphant d’à côté

Petit renard, grand coeur

Amour de lémurien

Kangourous dans les arbres

Blizzard du Bronx

Beau porc

Montée des tensions

Guerrier Phacochère

Une histoire d’amour de girafe

Le dernier mot

