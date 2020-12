«  The Young and the Restless  »: 1 jeune acteur a un frère ou une sœur dans «  Gossip Girl  »

Parfois, nous sommes tellement absorbés par le monde de l’actualité des célébrités que nous oublions souvent que ce sont des gens comme nous. Ils ont des vies à l’écran complètement différentes de ce que nous avons l’habitude de voir dans les films et les émissions de télévision, et nous devenons tellement habitués à les voir dans leur personnage qu’il est difficile de les imaginer autrement.

Dernièrement, les fans ont été surpris d’apprendre que de nombreuses personnes célèbres ont des liens entre eux que nous n’avions jamais réalisé auparavant. Souvent, nous ne faisons pas le lien que deux célébrités impliquées dans des projets complètement différents et peut-être même associées à des foules totalement différentes sont en fait des membres de la famille. Il peut sembler que les feuilletons et les drames pour adolescents sont des mondes séparés, et la vérité est qu’ils le sont. Cependant, il existe une corrélation assez étroite entre deux acteurs. Discutons de la façon dont une étoile sur Les jeunes et les agités a un frère dans le nouveau Une fille bavarde.

(De gauche à droite) Natalie Alyn Lind, Alyvia Alyn Lind et Emily Alyn Lind | Paul Archuleta / Getty Images

Qui est Alyvia Alyn Lind?

Les jeunes et les agités a une énorme base de fans, ce qui est normal car il est diffusé depuis 1973. Au fil des ans, le feuilleton a vu beaucoup de gens aller et venir, mais la plupart des fans conviennent sûrement que l’un des meilleurs personnages actuellement sur la série est Alyvia Alyn Lind. Alors, qui est-elle exactement? L’enfant acteur est devenu connu pour son rôle de Faith Newman, et il est rafraîchissant de voir un tel talent à l’âge de 13 ans.

Alors que beaucoup de gens penseraient que Les jeunes et les agités C’est là qu’Alyn Lind a fait ses débuts, ce n’est en fait pas le cas. Selon Famous Birthdays, l’acteur a également joué un rôle dans l’émission populaire NCIS, ainsi que les émissions Netflix Aube et Marche. Balade. Rodeo. C’est un CV assez impressionnant, et pour couronner le tout, elle a également été nominée pour un Daytime Emmy Award. On dirait qu’Alyn Lind a toute une carrière devant elle.

Alyvia Alyn Lind a un frère qui joue dans ‘Gossip Girl’

Extrêmement reconnaissant pour les toutes nouvelles photos qui ont fait surface des membres de la distribution du redémarrage de Gossip Girl se prélassant avec insouciance sur les marches du Metropolitan Museum of Art. https://t.co/jvCIamXTLh – Magazine Vogue (@voguemagazine) 11 novembre 2020

Il semblerait que le talent soit dans la famille Alyn Lind depuis qu’Alyvia Alyn Lind a une sœur qui joue actuellement dans le nouveau Une fille bavarde séries. Emily, la sœur aînée de Les jeunes et les agités l’acteur a actuellement 18 ans et, selon Elle, joue Audrey dans le redémarrage de la série. Selon le producteur exécutif de Une fille bavarde, Joshua Safran, tout le monde est très heureux de l’avoir dans la série, affirmant qu’il est «tellement excité d’accueillir la talentueuse surnaturelle Emily Alyn Lind à GG. » Tout comme sa sœur, Emily a commencé à agir comme une enfant et, apparemment, n’a pas regardé en arrière depuis.

Outre Emily et Alyvia, leur sœur Natalie est également un acteur qui est apparu dans Esprits criminels, Gotham, et actuellement en vedette dans la nouvelle série Grand ciel.

Qu’a fait d’autre Emily Alyn Lind?

Il n’est pas aussi surprenant que les fans soient ravis de voir Emily Alyn Lind jouer dans Une fille bavarde, puisque son travail a été si spectaculaire dans le passé. Qu’a-t-elle fait d’autre? Elle a joué aux côtés de Dakota Fanning dans La vie secrète des abeilles alors qu’elle n’avait que 6 ans. Assez impressionnant! En outre, les fans reconnaîtront la sœur aînée Alyn Lind du drame ABC Vengeance, ainsi que les films J. Edgar, la baby-sitter: Killer Queen, et Docteur Sleep.

Agir n’est cependant pas tout ce que fait Alyn Lind. PopSugar rapporte que l’acteur est également une chanteuse assez talentueuse, ayant passé un certain temps à travailler sur son premier album lors du récent verrouillage. C’est merveilleux que les sœurs travaillent toutes les deux sur de si grands projets et qu’elles mettent en valeur leurs talents de la meilleure façon possible.