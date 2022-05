The Wrath of God : le film Netflix avec un acteur d’El Marginal

NETFLIX

Aux côtés d’un acteur d’El Reino et d’une actrice de Luis Miguel, il reviendra chez le géant du streaming. C’est ce qu’il faut savoir sur la production argentine.

©NetflixL’acteur d’El Marginal qui revient sur la plateforme de streaming.

2022 est sans aucun doute l’une des meilleures années en matière de productions argentines en streaming. C’est que Netflix présenté Fabriqué en Argentine, une collection de films nationaux qui viendront enrichir le catalogue de la plateforme tout au long de l’année. Cette fois, c’est au tour de La Colère de Dieu, qui mettra en vedette un acteur de La frangeinterprète de Le Royaume et une actrice de Luis Miguel : la série. C’est tout ce que vous devez savoir !

Plus tôt cette année, il a été annoncé que cette histoire prometteuse arriverait à la mi-2022. Mais près d’un mois après la première, le N rouge a commencé à publier les premières images de sa production originale. Le film est intitulé La colère de Dieu et est basé sur le roman La mort lente de Luciana B.publié par Guillaume Martinez. Dans ce cas, l’adresse sera entre les mains de Sébastien Schindel et sa date de sortie est désormais officielle.

sera le prochain 15 juin quand le film argentin arrive au service d’abonnement. Ses protagonistes ne seront autres que Juan Minujinacteur de La frange; Diego Perettiqui a dirigé le casting de la série à succès Le Royaume et qu’il reviendra avec une seconde partie ; Oui Macarena Achaga, qui a donné vie à Michelle Salas dans la fiction qui raconte la vie d’El Sol de México. De cette manière, les trois figures de Netflix se retrouveront dans un même projet très différent.

De quoi s’agit-il La colère de Dieu? Selon Netflix, il s’agit d’un thriller policier dans lequel une jeune femme fait face à une série de morts mystérieuses et tragiques dans son entourage familial. La figure d’un écrivain énigmatique -qui fut son patron- apparaît avec un air coupable. Alors qu’elle se bat pour sauver son seul être cher en vie, elle doit courir contre la montre pour découvrir la vérité et prouver que ce n’était pas un coup de chance et que la vengeance aurait pu alimenter tous les événements.

Après la première de Grêle avec Guillermo Francella, les premières continuent »fabriqué en Argentine” pour Netflix. le prochain sera Le photographe et le facteur : le crime de Cabezaspuis continuez avec matrimillas, une comédie romantique également avec Juan Minujín et Luisana Lopilato. De plus, il développera Ellen saitqui adapte le roman homonyme de Claudia Piñeiro, et Tuyaula fin de la trilogie l’intuition Oui Perte.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂