The Wrath of Becky Star Lulu Wilson révèle qu’une trilogie est en préparation

Becky Lulu Wilson a fait allusion à une troisième sortie dans la franchise de thriller d’action après la sortie de la suite à venir, La colère de Becky. S’adressant à Comicbook.com, Wilson a taquiné une trilogie pour son jeune héros merveilleusement déformé, jouant timidement lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des plans pour de nouvelles aventures.





« Je ne sais pas ce que je peux dire à ce sujet, mais gardez espoir. Il pourrait y avoir quelque chose sur le chemin. »

Alors que Wilson fait soigneusement allusion à un Becky threequel, une autre conversation avec sa co-star Kate Siegel confirme à peu près que Becky 3 se passe maintenant.

« Je ne suis pas douée pour rester en contact avec qui que ce soit, mais nous avons dîné l’autre soir et c’était incroyable. Comme Kate, nous sommes des gens très similaires et c’est une actrice tellement talentueuse. C’était vraiment excitant de travailler avec elle. . En espérant qu’elle fera une apparition dans le troisième. Mais elle est fantastique. C’était vraiment amusant, comme faire notre, comme, deux secondes de temps ensemble. »

Reprenant deux ans après son prédécesseur de 2020, La colère de Becky trouve son protagoniste titulaire tentant de reconstruire sa vie sous la garde d’une femme plus âgée – une âme sœur nommée Elena. Mais lorsqu’un groupe connu sous le nom de « Noble Men » fait irruption dans leur maison, les attaque et prend son chien bien-aimé, Diego, Becky doit revenir à ses anciennes habitudes pour se protéger et protéger ses proches.

Bien que nous n’ayons aucune idée de ce Becky 3 pourrait être à peu près, il est probable qu’il trouverait à nouveau le personnage titulaire de Wilson démontrant son ensemble particulier de compétences et exerçant une vengeance vicieuse sur un groupe de néo-nazis. Parce que pourquoi gâcher la perfection ?

La colère de Becky a été décrite comme « un bon moment joyeusement malade »

Distribution de carquois

Matthew Mahler de MovieWeb a maintenant eu le plaisir de voir La colère de Beckydécrivant le thriller d’action comme s’apparentant à « une bande dessinée sombre et drôle ».

« The Wrath of Becky, parfois, semble presque satirique. Certaines violences (et les capacités physiques de Becky) sont tellement exagérées que le film semble exister dans une sorte d’état de folie comique élevé. Dès le générique, le film ressemble clairement plus à une bande dessinée sombre et drôle qu’au premier film un peu plus granuleux.

La colère de Becky fait même allusion à un troisième film potentiel qui, que nous connaissons maintenant grâce à Lulu Wilson et Kate Siegel, est déjà sur les cartes.

« Cela ouvre de la place pour un troisième film, et selon l’état du monde dans quelques années, nous pourrions très bien en avoir besoin. »

Écrit et réalisé par Matt Angel et Suzanne Coote (La journée portes ouvertes), et avec Lulu Wilson, Denise Burse, Jill Larson, Michael Sirow, Aaron Dalla Villa, Matt Angel, Courtney Gains, Pac Williams, Alison Cimmet, Derek Gaines, John D. Hickman et Kate Siegel avec Tarte américaine star Seann William Scott en tant qu’antagoniste principal, La colère de Becky est prévu pour être publié aux États-Unis le 26 mai 2023 par Quiver Distribution.