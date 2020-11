The World Next Door (Hommage de Manuel Casal)

Sociétés parallèles, personnalités transversales

À la recherche de mondes dans lesquels me perdre, j’en trouve un plus proche que je ne le pensais: Le monde d’à côté a été le pari de l’Epic Store gratuitement chaque semaine, avec l’incroyablee Elite: Dangereux, à partir duquel vous pouvez lire un texte qui, je l’espère, servira à encourager les futurs explorateurs d’étoiles. Mais bon, on y va avec un travail qui, sans devenir un paradigme narratif, a réussi à surprendre avec des détails inattendus, plaçant Rose City Games sur ma liste de studios à suivre.

Le monde d’à côté C’est un titre léger, à peine trois heures à un rythme tranquille. La vérité est qu’elle est capable de s’allonger dans une certaine mesure si nous nous divertissons à faire des tâches secondaires, bien que celles-ci succombent au simple «trouvez ceci et apportez-le-moi». Cependant, ils apportent quelques nuances au décor, car ils nous aideront à rencontrer des personnages en dehors du groupe principal. Mais avant d’entrer dans tout ça, mettons-nous en situation: Earth et Emrys ont une relation de parallélisme et de connexion à travers un portail qui, une fois par an, ouvre ses portes pour que quelques chanceux puissent profiter d’un an dans l’autre monde, en Le monde d’à côté. Alors que la Terre suit les canons que nous connaissons, Emrys, même en formant des sociétés apparemment similaires aux nôtres, est un endroit où la magie exige et les différents individus sont des êtres fantastiques: démons, sirènes, etc.

Avec cette prémisse, notre protagoniste assiste au festival des masques Emrys comme l’un des chanceux, dans lequel, pendant une journée, les humains peuvent être. Voici ma première surprise: j’ai honnêtement pensé que la narration aurait lieu dans le célèbre événement, mais cela finit par arriver plus tard, après une erreur qui laisse Jun, notre adolescent humain, piégé dans le monde magique d’Emrys. Par chance, nos nouveaux amis, en particulier Liza, que nous connaissions auparavant sur les réseaux sociaux (oui, ils semblent fonctionner entre les mondes), ils nous aideront à étudier comment résoudre la situation.

Sans entrer dans les détails de l’intrigue, nous finirons par entrer dans plusieurs sanctuaires qui facilitent la canalisation de la magie, à la recherche de réponses pour rouvrir le portail et pouvoir rentrer chez eux. Le tout contre la montre (mais pas face au joueur), puisque les humains peuvent survivre quelques jours dans ce monde parallèle et il serait impensable d’attendre une autre année jusqu’à la réouverture.

Si vous vous mettez dans une situation de Le monde d’à côté il peut un peu décevoir les attentes, le combat fait échouer toute idée préconçue possible. Au début, on pourrait penser que vous êtes confronté à une sorte de RPG au tour par tour ou quelque chose de similaire. Rien n’est plus éloigné de la réalité, Les combats seront une série de casse-tête dans lesquels nous devons aligner en mini-jeu autant de runes que possible pour exécuter un sort ou un autre (selon le type de rune). En plus d’une esquive et des capacités des compagnons, nous devrons prendre en compte la position de chaque rune pour les déplacer et les canaliser au meilleur moment, car laisser les sorts préparés augmentera la puissance des adjacents.

Ce système de combat risque de ne pas plaire à tout le monde et la vérité est qu’il devient lourd dans les dernières mesures du titre. Ce n’est pas une mauvaise idée et bien développé, il a un certain potentiel, mais en raison de la conception des ennemis et de la forme des pièces, cela finit par devenir une poursuite qui ne fait que retarder notre lancement de sorts. Ça oui, Si le joueur le souhaite, il peut annuler la réception des dégâts afin de se concentrer sur l’intrigue qui, à mon avis, en vaut la peine, principalement pour son interrelation émotionnelle entre les personnages.

L’écriture des individus est, sans aucun doute, la plus élaborée de cette Le monde d’à côté. Différentes personnalités combinées dans un groupe social diversifié. Et oui, c’est diversifié à tous points de vue. Étonnamment l’inclusion ne se sent pas forcée, mais sincère et d’un point de vue humain, pas comme une stratégie commerciale de marché pour atteindre un public ou une minorité spécifique. Nous finirons par nous entendre davantage avec certains, qui nous accompagneront jusqu’aux sanctuaires, comme Horace, un Garçon impoli hooligan, homologue de Rainy, le soft-boy effrayant que nous aimerons depuis le début. De plus, avec ceux que nous priorisons le plus, nous finirons par interagir avec les messages via notre téléphone (oui, cela semble fonctionner dans l’autre monde).

Le choix du dialogue nous laisse plusieurs options, mais je ne vois guère de raison d’être à la limite ou agressif avec ces décisions. Oui, la personnalité de Jun est en cours de définition, mais depuis le début nous avons certaines traces qui sont complètement contraires à la brusquerie. En fin de compte, avec ses avantages et ses inconvénients, ils semblent tous être de bons amis aux prises avec un problème qui les accable clairement. Bien sûr, dès le début, ils nous préparent à une torsion de scénario surprenante occasionnelle.

Ayant profité de quelques heures avec Le monde d’à côté Je veux plus. Sa durée est parfaite compte tenu des possibilités jouables qu’il offre, mais j’estime que narrativement cela a donné beaucoup plus. Les découvertes de la section finale passent sans douleur ni gloire et restent en arrière-plan par rapport à l’expérience et à l’interrelation entre les personnages, là où se trouve réellement la «chicha». Il serait intéressant en savoir plus sur les origines des groupes ethniques magiques qui habitent Emrys, ainsi que les enjeux politiques et sociaux qui complètent et façonnent un monde dont ils ne nous donnent que quelques données. Et oui, ce n’est pas nécessaire, mais la conception du personnage et certaines des idées soulevées laissent un si bon goût dans la bouche qu’il est irrésistible d’aspirer à plus. Sans doute, mon attention sur les mondes créés par Rose City Games est désormais capitalisée, même s’ils sont à une porte.