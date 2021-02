The World Ends With You fixe une date de première pour son anime

The World Ends With You, l’un des meilleurs jeux vidéo de Square Enix pour Nintendo DS, lance une série animée ce printemps.

Square Enix sait ce que nous voulons. Non seulement la société a annoncé la suite tant attendue de l’un de ses titres cultes pour cette année. Bientôt l’adaptation du titre lui-même atteint les petits écrans du Japon, même si jusqu’à présent nous étions sans date. Ne parlez plus. CrunchyRoll a annoncé que la première date du premier épisode de l’anime The World Ends With You: The Animation sera la prochaine 9 avril 2021.

Parallèlement à cette fantastique annonce, une bande-annonce de ce qui est à venir a également été publiée. En plus de nous montrer des scènes classiques du jeu dans un nouveau format, l’aperçu nous permet d’entendre une partie de l’ouverture de l’anime. C’est appelé Teenage City Riot feat. R-Shitei et est composé d’ALI. Avec des touches en anglais et en japonais, la musique du thème ressemble à celles du jeu vidéo original pour apporter votre histoire à un nouveau public.

Quiconque n’a pas joué au titre original lors de sa récente relance pour Nintendo Switch a une opportunité en or ici. L’anime racontera l’histoire de Neku, un jeune homme pris dans un match mortel contre sa volonté organisé par les Faucheurs. Si vous voulez survivre, vous devrez apprendre à ne pas vous battre, mais à vous ouvrir aux autres et à montrer au monde votre vrai visage.

Il y a toujours de bonnes raisons de parler de The World Ends With You, même si c’est à cause de la date de sortie de l’anime. Nous vous en parlions dans notre revue lorsque le titre a été relancé sur Nintendo Switch. C’était l’une des versions les plus importantes de Square Enix pour Nintendo DS, et les fans attendaient avec impatience depuis longtemps les nouvelles fonctionnalités de la franchise. Avec la série animée en cours et une suite prometteuse, il semble que la chance nous sourit enfin.