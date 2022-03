The Wonder Years Episode 17 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, à regarder en ligne, au total des épisodes

La date de sortie de l’épisode 17 de Wonder Years est révélée et ce nouvel épisode sortira bientôt. Tous les fans de cette nouvelle série étaient ravis de la sortie de son prochain épisode. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous obtiendrez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de The Wonder Years aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d’autres pays, quelle sera l’intrigue attendue pour ce nouvel épisode, ses acteurs, où diffuser, ainsi que d’autres détails que vous devez connaître à ce sujet. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la piste 34 OTT

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle série télévisée américaine de comédie sur le passage à l’âge adulte, The Wonder Years attire de nombreux fans à travers le monde. Ce spectacle en cours se déroule à la fin des années 1960 et jette un regard nostalgique sur la famille Williams, des résidents de la classe moyenne noire de Montgomery, en Alabama, à travers le point de vue de Dean, 12 ans, imaginatif.

Saladin K. Patterson a développé ce spectacle. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce spectacle est inspiré de la série de 1988 du même nom. Le premier épisode de cette nouvelle série est sorti le 22 septembre 2021. En peu de temps, cette émission a réussi à gagner beaucoup de popularité.

Le tomatomètre de cette émission est de 96 %, tandis que le score d’audience n’est que de 49 % sur Rotten Tomatoes. Eh bien, c’est un score assez moyen de la part de son public.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de Love Mocktail 3

Date de sortie de l’épisode 17 de Wonder Years

La prochaine date de sortie de l’épisode 17 de The Wonder Years est révélée et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour ce nouvel épisode. Selon le calendrier de diffusion de cette émission, la date de sortie de l’épisode 17 de The Wonder Years est fixée au 23 mars 2022. Généralement, les nouveaux épisodes de cette émission sortent tous les mercredis. Parfois, les nouveaux épisodes ne tombent pas selon la base hebdomadaire et c’est pourquoi il est nécessaire de vérifier sa date de sortie pour chaque épisode.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 1 de The Wonder Years ?

Actuellement, nous n’avons pas d’informations sur le nombre total d’épisodes pour cette saison en cours de l’émission. Nous vous tiendrons au courant une fois que le nombre exact d’épisodes sera révélé.

Où regarder The Wonder Years ?

Vous pouvez regarder cette émission aux États-Unis sur ABC. Il est également disponible sur Hulu le lendemain. Au Canada, vous pouvez regarder cette émission sur CTV. Il sera également diffusé sur Disney + dans certaines régions. Pour cette raison, vous pouvez vous attendre à ce que l’émission sorte sur Diensy + Hotstar en Inde.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 2 de Bloody Brothers

Liste de tous les épisodes de The Wonder Years

Voici la liste de tous les épisodes de la saison 1 en cours de The Wonder Years.

« Pilote » « Monstre aux yeux verts » « Le club » « Le lieu de travail » « Le verrouillage » « Soyez prêt » « Jour de l’indépendance » « Expo-sciences » « Maison pour Noël » « Les gars et les dames et nous » « Brad Mitzvah » « Je suis avec le groupe » « La danse de la Saint-Valentin » « Doyen du pays » « Professeur noir » « La soirée pyjama » « Emplois et sorties »

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 17 de The Wonder Years dans diverses régions, sur le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder cette saison et bien plus encore. Alors, soyez prêt pour ce nouvel épisode la semaine prochaine. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

Vous pouvez également lire: Mrs & Mr Shameem Saison 2 – Date de sortie de Zee5

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂