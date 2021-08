The Wonder : Florence Pugh sur Netflix après Black Widow

Mesauda WONDER LASH Mascara Black

Wonder Lash est le mascara qui vous surprendra : vous préférez un regard profond et intense, des cils parfaitement courbées, une longueur exagéré ou un volume spectaculaire ? Plus besoin de choisir. Avec Wonder Lash, vous pouvez construire vos cils de rêve un passage après l'autre, sans les alourdir ni les endommager grâce à la formule crémeuse à base de Panthénol.