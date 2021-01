« The Woman in The Window » sortira enfin cette année

Ce serait au milieu de l’année dernière lorsque le nouveau film mettant en vedette Amy Adams sous la direction de Joe Wright, qui sous le titre « La femme à la fenêtre« Présente un thriller dans lequel une psychologue agoraphobe est détenue dans son condominium de la ville de New York, dont la vie prend un tour complet lorsque sa voisine et meilleure amie disparaît.

D’après le roman homonyme publié en 2018 par AJ Finn, ce film aurait subi une série de retards innombrables dans sa première en raison d’une série de reprises avant sa première, ainsi que de la situation avec la pandémie, qui a empêché son arrivée programmée dans les salles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mike Flanagan veut faire un film sur un méchant de Batman

« Il y a des points dans l’intrigue que les gens ont trouvé quelque peu déroutants, je dirais peut-être très opaques, » commenterait-il. Wright concernant les projections de test pour la bande dans une récente interview avec Divertissement hebdomadaire. Le cinéaste britannique est largement connu pour ses drames d’époque, tels que «Orgueil et préjugés« , »Expiation« Ou »Anna Karénine».

«Nous avons donc dû revenir en arrière et clarifier certains points, mais je pense que nous avons également essayé de nous assurer de ne rien simplifier et de rendre les choses trop claires. Il y a du plaisir à ne pas savoir ce qui se passe, mais en même temps, il faut donner au public quelque chose à quoi s’accrocher. Vous devez les guider à travers le labyrinthe du mystère et de la peur ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cherry: première bande-annonce du nouveau film de Russo Brothers

Le film aurait eu une première initialement prévue pour 2019, étant à nouveau modifié en 2020 en raison de la pandémie, ce qui l’a amené à rester dans une sorte de limbe juridique. Août dernier, Netflix aurait acheté les droits du film, ce qui lui a permis d’être programmé pour sa première au premier semestre 2021.

Wright prétend se sentir très intéressé à connaître la réaction des gens à ce film. «J’espère que les gens en retiendront une idée de la façon dont nos propres peurs peuvent nous emprisonner. Et c’est l’histoire d’une femme qui parvient à surmonter ses peurs et à les laisser derrière », conclut-elle.