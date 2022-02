The Wolf Among Us 2 dévoilera sa première bande-annonce de gameplay

Après des années à ne rien savoir de la franchise, le développeur Jeux révélateurs a confirmé qu’une bande-annonce sera diffusée avec le gameplay de la deuxième partie de Le loup parmi nous. L’aventure épisodique qui raconte l’histoire de Bill Willingham et de l’univers qui l’entoure, présentera sa bande-annonce dans le cadre d’un événement dédié spécialement à Le loup parmi nous 2qui aura lieu le 9 février.

L’événement animé par Geoff Keighleyhôte de Les récompenses du jeu, donnera aux fans un aperçu des coulisses de la production de cette suite tant attendue. La diffusion durera environ 30 minutes, y compris la bande-annonce avec des images tirées directement du jeu.

Annoncé en 2017, le projet de Le loup parmi nous 2 a été vu avec un développement extrêmement problématique. Avec le premier jeu publié en 2013, qui a généré un grand nombre de fans pour Telltale Games, l’amenant à créer des titres pour d’autres franchises telles que Contes des frontières, Batman Oui Minecraft : mode histoire. Cependant, même avec la confirmation du deuxième opus, le développeur a malheureusement dû fermer complètement, en raison d’une mauvaise gestion de ses ressources.

De nombreux fans ont supposé que le jeu ne verrait jamais le jour, mais Telltale Games a finalement été relancé par LCGDivertissement, promettant que plusieurs projets déjà en développement verraient une nouvelle vie. Le studio a ré-annoncé Le loup parmi nous 2 en 2019, confirmant que le jeu était créé à partir de zéro, sans utiliser aucun des actifs d’origine ni travailler du projet d’origine. Telltale Games a également confirmé que tous les épisodes du jeu à venir sont développés en même temps.

Le loup parmi nous raconte l’histoire d’un détective se déroulant dans un univers fantastique à New York en 1980. Le protagoniste, Bigby Wolf, se lance dans une aventure pour résoudre un meurtre de masse à Fabletown. Le jeu était un favori des fans et des critiques en raison de son histoire intelligente et convaincante, piégeant les joueurs à travers ses cinq épisodes.

La deuxième partie de la franchise résoudra les problèmes qui ont été présentés dans le jeu original et mettra en vedette la voix de Adam Harington Oui Erin Yvettequi reprendront leur rôle en donnant respectivement la voix à Bigby Wolf et Blanche-Neige.