The Witcher : y aura-t-il une saison 3 ?

Avant l’arrivée de Bridgerton à Netflix, le grand succès de la plateforme a été Le sorceleur. La série, basée sur les romans d’Andrzej Sapkowski, met en vedette Henry Cavill et suit la vie de Geralt de Rivia. Et, une seule saison de huit épisodes a suffi au géant du streaming pour voir un renouvellement pour une seconde partie réalisable.







C’est pourquoi, après avoir surmonté divers obstacles, dont la pandémie de COVID 19, le 17 décembre, la plateforme ajoutera à son catalogue Le sorceleur 2. La nouvelle édition comprendra également huit épisodes et comprendra « de nouvelles histoires, de nouveaux monstres et bien plus de chaos”. Pour cette raison, il est prévu que, pour ces chapitres, quelque 76 millions de visionnements soient également atteints pour la première fois.

Cependant, Le sorceleur Il a tellement de fans que, même si la saison deux n’est pas encore sortie, beaucoup attendent déjà avec impatience une troisième. A tel point que la showrunner de la série, Lauren S. Hissrich, a expliqué ce qui doit se passer pour que Netflix leur donne le feu vert pour une troisième édition. Dans une interview virtuelle pour la Television Critics Association, il a également annoncé qu’il ne travaillait pas encore sur un nouveau scénario.







« Il n’y a pas eu de rénovation formelle. En fait, en ce moment, je me concentre sur la saison 2. Nous allons sortir le 17 décembre et il y a encore beaucoup de travail à faire en post-production, c’est pourquoi je le passe entre Los Angeles et Londres. Et c’est honnêtement là où nous nous concentrons en ce moment car nous avons besoin d’une excellente saison 2 si nous avons le désir d’avoir une saison 3.» étaient les mots de Hissrich.

Tout ce qui doit arriver pour que The Witcher 3 existe :

Bien que les propos de la showrunner de la série soient clairs, il y a plusieurs facteurs qui sous-entendent une « belle saison », comme elle l’a elle-même dit. La première chose que Netflix prendrait en compte est le coût de la série puisque, pour l’édition numéro deux, il était beaucoup plus élevé que pour la première. Il s’est avéré que la plateforme a fourni entre 70 et 80 millions de dollars pour la production, tandis qu’Henry Cavill prenait 400 000 dollars par épisode.

Henry Cavill est l’un des acteurs les mieux payés. Photo : (IMDB)



De même, les avis que la deuxième partie reçoit sont un facteur clé à renouveler. Le géant du streaming a toujours souligné que, selon le public, il y a la décision d’une nouvelle saison. C’est que, là-dessus ils se basent pour savoir si la série mérite un nouvel investissement aussi ambitieux que les deux premières saisons. Donc, sur cette base, il reste encore quelques longs mois pour savoir s’il existera réellement Le sorceleur 3.