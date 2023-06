The Witcher vient de dévoiler un nouveau clip avant les débuts de la saison 3

de Netflix Le Sorceleur vient de sortir un nouveau clip de sa troisième saison à venir. Il contient tout ce que les fans voudraient pour Geralt de Riv ! Il a une épée. Il a de la sorcellerie. Et il a tout Sorceleur gang s’installe?





La vidéo publiée récemment offre aux fans un aperçu intrigant de la vie de son trio central: Geralt de Riv, Yennefer de Vengerberg et la princesse Ciri provenant d’un Intelligence redanienne tweeter. Il y a une scène où ils semblent embrasser une existence familiale sereine. C’est tout à fait différent de la politique sanglante de massacre de monstres et d’enjeux élevés que nous avons vue jusqu’à présent. Le premier épisode de la saison 3 semble montrer nos héros tentant de se tailler une vie paisible au milieu du chaos du Continent.

Dans le clip, nous voyons que le récit de la saison suivra le deuxième roman d’Andrzej Sapkowski dans The Sorceleur saga, « Le temps du mépris ». C’est une histoire qui voit toutes les entités puissantes à travers le continent rivaliser pour capturer la jeune princesse Ciri, tandis que Geralt et Yennefer sont résolus dans leur mission de la protéger.

Le clip commence par un montage idyllique : Ciri et Yennefer font du patin à glace, Geralt les regarde avec tendresse à distance, Ciri se fait porter par le loup blanc et les trois partagent des rires autour d’une table. Cependant, ce semblant de tranquillité est bientôt perturbé alors que Yennefer commence à guider Ciri dans l’exploitation de ses capacités mystiques, et une voix chuchotante sinistre accompagnée de visions effrayantes brise leur répit paisible.





La saison 3 de The Witcher n’est pas que des vibrations « de bien-être »

La série veut commencer avec la promesse que les personnages principaux peuvent trouver du réconfort dans leur famille nouvellement formée qu’ils ont trouvée les uns dans les autres. Ils se sont réfugiés dans les montagnes enneigées pour échapper aux monarques, aux mages, aux bêtes et à la chasse sauvage, qui tentent tous de capturer Ciri. Cependant, le montage montre que leur vie tranquille est de courte durée, car l’entraînement par Yennefer des pouvoirs de Ciri finit par se transformer en catastrophe.

Yennefer, à qui l’on confie l’éducation magique de Ciri, la conduit avec Geralt dans la forteresse sécurisée d’Aretuza, dans l’espoir d’explorer plus avant les pouvoirs dormants de Ciri. Mais, au lieu de l’illumination, ils se retrouvent plongés dans un champ de bataille en proie à la corruption politique, à la magie noire et à la trahison. Ce développement ne fait que souligner la tension sous-jacente du clip, signifiant que leurs jours paisibles sont un calme avant une tempête inévitable.

La dernière saison d’Henry Cavill pour Le sorceleur sera divisé en deux parties. Les fans ont été promis que ce serait un sacré tour et la première partie est prévue pour le 29 juin prochain. Cavill devrait être remplacé par Liam Hemsworth dans la saison 4. Cela ajoute une couche supplémentaire d’anticipation pour les fans de voir comment Cavill conclut son portrait de l’emblématique Sorceleur​.

Netflix met en place la troisième saison pour que le public soit à nouveau accroché à la série. Son récit, comme on le voit sur les images, peut contenir un équilibre de scènes pleines d’action, de moments amusants et même d’un scénario déchirant pour Geralt, Yennefer et Ciri. Alors qu’ils traversent leur chemin dans le monde dans lequel ils se retrouvent piégés, leur lien et leur confiance les uns avec les autres peuvent être testés jusqu’à leurs limites.

Le compte à rebours jusqu’au 29 juin vient de commencer.