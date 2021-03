The Witcher: un nouveau personnage va tout changer

Comme le tourisme, Netflix souffert des graves conséquences que la pandémie a laissées dans le monde entier. La plateforme de streaming a dû retarder ou, dans le pire des cas, suspendre la poursuite de certaines de ses séries et, Le sorceleur C’est l’une des productions qui a été la plus touchée.

Geralt et Yennefer continueront de raconter leur histoire. Photo: (IMDB)



Au début de l’année dernière, l’intrigue du sorcier battait son plein dans sa deuxième saison, mais en raison des blocages de virus, ils ont dû s’arrêter pendant six mois et ce n’est qu’en août qu’ils ont pu revenir sur le plateau. Depuis Netflix aucune nouvelle n’était connue Le Withcer depuis plus d’un an, mais maintenant On s’attend à ce que d’ici la fin de 2021, la série atteigne la plate-forme numérique avec sa deuxième partie.

C’est pourquoi, alors que les acteurs sont au milieu du tournage, puisque ce n’est qu’à la fin du mois de mars qu’ils termineront leurs enregistrements, des détails sur la manière dont l’histoire de Geralt se poursuivra fuient. Parmi les choses qui sont devenues connues récemment, il y a l’ajout de Cassie Clare au casting pour jouer Philippa Eihart.

Cassie Clare est la dernière addition à The Witcher. Photo: (Instagram: cassieclare)



Ceux qui ont lu les histoires originales d’Andrzej Sapkowski n’auront pas besoin d’explications supplémentaires. Mais, pour ceux qui ne le font pas, dans l’histoire Philippa est l’une des sorcières les plus puissantes du continent, elle a plus de 300 ans et peut se transformer en hibou à volonté et, en plus, elle est conseillère à la cour de le roi de Redania.

Que verrons-nous dans la deuxième saison de Le sorceleur?

Lauren Hissrich, la productrice de la série, a déclaré dans une interview qu’à cette occasion, Geralt, Ciri et Yennefer vivraient tous ensemble dans la même chronologie. Et, le petit Ciri sera celui qui aura le plus d’importance puisque, comme Geralt est convaincu que Yennefer a perdu la vie dans la bataille de Sodden, il invitera la princesse dans sa maison d’enfance, Kaer Morhen.

Qui est Cassie Clare?

Cassie Clare est née à Londres et, avant de se tourner vers l’actrice, elle a commencé à démontrer son art dans les théâtres en dansant et en chantant. C’est une actrice peu reconnue internationalement, mais de toute façon dans son répertoire il y a des films comme Mamma Mia 2, Qu’est-il arrivé à Monday ou La Belle et la Bête.