The Witcher: tout ce que l’on sait de la deuxième saison sur Netflix

La deuxième saison de The Witcher approche à grands pas! La série à succès Netflix qui a été créée il y a un an, prépare la suite de son histoire avec une production qui présentait divers inconvénients dus à la pandémie de coronavirus. Avec le tournage avancé, son retour est plus proche que jamais. Passez en revue tout ce que vous devez savoir sur la sortie très attendue!

Le spectacle mettant en vedette Henry Cavill était parmi les les plus touchés par l’épidémie de Covid-19 ce qui était une pierre dans la chaussure pour l’industrie audiovisuelle tout au long de 2020. Il a d’abord dû suspendre l’enregistrement en février en raison du positif de Kristofer Hivju, quand il est revenu en août, il a trouvé une autre quarantaine stricte en novembre qui l’a obligé à s’arrêter à nouveau jusqu’au Le 2 décembre et pour couronner le tout quelques jours plus tard, d’autres cas de contagions ont été confirmés au sein du personnel.

En outre, lorsque la production est revenue après le verrouillage prévu par le gouvernement britannique, Cavill a eu un accident pendant le tournage et a dû rester à nouveau en dehors des enregistrements. Les impondérables ont logiquement retardé tous les travaux d’une série dont la deuxième partie était prévue pour 2020.







Quel sera le sujet de la deuxième saison de The Witcher?

L’histoire reprendra dans l’attente rencontre entre Geralt et Ciri. Son créateur Lauren Schmidt Hissrich tease sur Reddit que Geralt, Ciri et Yennefer ils habiteront la même chronologie dans les nouveaux chapitres. De plus, il a dit que le personnage de Freya allan Il sera au centre de la scène après s’être échappé pour sa vie dans la première partie. Alors que la bande-annonce officielle tant attendue n’existe pas encore, la série a récemment partagé ses premières images.

Quels acteurs rejoindront la deuxième saison de The Witcher?

La deuxième saison de The Witcher aura plusieurs ajouts. Kim Bodnia comme Vesemir, Kristofer Hivju sera Nivellen, Yasen Atour il se mettra à la place de Coen, Agnès Bjorn mènera à Vereena, Lingots de Paul servira de Lambert, Mecia Simson fera Francesca et Aisha Fabienne Ross jouera Lydia. De plus, ces derniers jours, il a été confirmé que Rebecca Hanssen, le doublé de Millie Bobby Brown à Enola Holmes, sera ajoutée en tant que reine Meve de Lyria et Rivia.

Quand est la première de la deuxième saison de The Witcher?

Hissrich a récemment déclaré qu’il n’y avait pas encore de date de sortie confirmée, mais a affirmé que c’était « prévu pour 2021 ». Bien que l’on spécule que les nouveaux épisodes auront lieu au milieu de l’année, la vérité est que tout dépendra de l’avancement du tournage et qu’ils ne subiront plus de revers.