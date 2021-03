The Witcher: tous les détails de la deuxième saison

S’il y a quelque chose qui, comme tout le monde, Netflix On n’a pas vu venir c’est l’arrivée d’une pandémie qui ferait des ravages sur son économie. En 2020, le géant du streaming a été affecté par COVID 19 et n’a eu d’autre choix que d’arrêter ou, dans le pire des cas, de suspendre la poursuite de certaines de ses séries.

L’une des productions qui a le plus souffert des conséquences de la crise sanitaire est The Witcher. Au milieu de l’année dernière, la fiction était en train de filmer sa deuxième partie, mais en raison des blocages de virus, elle a été interrompue pendant six mois et ce n’est qu’en août qu’ils ont pu revenir sur le plateau.

Henry Cavill dans son rôle de sorcier. Photo: (IMDB)



Tant et si bien que, même si Netflix n’a pas donné de nouvelles de l’histoire du sorcier depuis plus d’un an, les fans peuvent être rassurés. C’est un fait que la deuxième partie est déjà en cours et sur le point d’être publiée puisqu’elle devrait être prête à la fin du mois de mars.

Pour le moment, la plate-forme de streaming n’a pas confirmé une date exacte pour The Witcher, mais les prochains épisodes devraient apparaître fin 2021. En fait, c’est Lauren Hissrich elle-même, la productrice qui a annoncé la nouvelle.

Et, une autre des nouveautés qui peut donner la tranquillité d’esprit aux adeptes de cette saga est que tous les acteurs principaux sont déjà confirmés pour le nouvel opus. De plus, à cette occasion, le sorcier (Henry Cavil) sera poussé à se battre avec des elfes, des sorcières et des sorciers qui le mettront littéralement entre un rocher et un endroit dur.

Ciri sera le protagoniste de la deuxième saison. Photo: (IMDB)



D’autre part, dans une interview, Hissrich a également précisé que dans les nouveaux épisodes, Geralt, Ciri et Yennefer vivront tous les trois ensemble dans la même chronologie, coupant ainsi la structure narrative très critiquée qu’ils ont utilisée jusqu’à présent. En outre, il a également précisé que maintenant, le protagoniste de l’histoire sera le petit Ciri mettant de côté, au moins un peu, le grand sorcier.