The Witcher tease une date de sortie mystérieuse, mais à quoi ça sert ?

Dans l’attente que Netflix révèle une bande-annonce, une mise à jour de la production, une date de sortie… tout ce qui est vraiment… à propos de son prochain Le sorceleur projets, la matinée a commencé par une révélation étrange et inattendue – une date de sortie du compte Twitter officiel de Le sorceleur série de jeux qui a demandé à @WitcherNetflix s’ils étaient gratuits le 9 juillet. La question à laquelle personne ne connaît la réponse, est-ce pour quoi ont-ils besoin d’être libres ? Avec tant de choses qui se passent dans le monde de The Witcher en ce moment, il n’y a aucun moyen de deviner à quoi cela se rapporte, mais il est suggéré qu’il s’agit très probablement d’une date de sortie pour le spin-off animé. Le cauchemar du loup. Voici comment ça s’est passé.

Le pseudo officiel de Twitter @wichergame a lancé la chaîne à midi aujourd’hui, en envoyant le tweet qui disait : « Hé @WitcherNetflix, es-tu libre le 9 juillet ? ». Le compte Neflix a ensuite envoyé « Salut, @CDPROJEKTRED ! Bien sûr, tu veux te rencontrer ? Cela a conduit le compte de jeu à répondre aux deux, « C’est un rendez-vous! »

Hey @WitcherNetflix, êtes-vous libre le 9 juillet ? – Le sorceleur (@witchergame) 11 juin 2021

Salut, @CDPROJEKTRED! Bien sûr, vous voulez vous rencontrer ? – Le sorceleur (@witchernetflix) 11 juin 2021

C’est un rendez-vous! – Le sorceleur (@witchergame) 11 juin 2021

Twitter a immédiatement explosé avec des retweets, des questions, des théories et plus encore alors que les fans essayaient de comprendre ce qui allait arriver le 9 juillet. Alors que certains ont suggéré qu’il pourrait s’agir de la saison 2 de la série principale Witcher de Nexflix, il est beaucoup trop tôt pour cela, et de même leur Origine du sang retombées. Bien que cela puisse être un jour pour annoncer les dates de diffusion de ces deux éléments, c’est quelque chose qui est attendu ou du moins qui sera évoqué au cours de la Semaine des geeks événement qui se termine aujourd’hui et dont on dit qu’il fait ressortir le Sorceleur gros canons comme sa finale.

Plus tard dans la journée, nous découvrirons si nous obtenons une date de sortie ou une première bande-annonce pour la deuxième saison de The Witcher à partir de Semaine des geeks, et le résultat de cela aidera peut-être à dégager certaines des options présentées de l’ardoise. Le favori du moment, c’est l’arrivée de Le cauchemar du loup, un spin-off animé en 2D qui est répertorié parmi les films à venir de Netflix mais n’a pas encore de date de sortie. Le film se concentre sur l’origine du mentor de Geralt, Vesemir, et mis à part sa première cette année, Netflix a gardé le silence sur le moment où il devrait baisser.

Donc, la question qui reste maintenant est de savoir si Netflix présenterait le film à peu près sans aucune sorte de bande-annonce ou d’avertissement préalable d’une date de première? Cela ne semble pas probable. Une bande-annonce de ce film semblerait plus une option viable, ou nous pourrions avoir tout cela à l’envers et nous pourrions voir leLe sorceleur : le cauchemar du loup bande-annonce aujourd’hui, avec Le sorceleur Saison 2 ou alors Origine du sang obtenir leur premier aperçu officiel le mois prochain. Une chose est sûre, les fans vont suivre celui-ci jusqu’au bout avec une anticipation de construction qui sera sur le point d’éclater d’ici le 9 juillet. C’est presque comme si quelqu’un s’était assis et avait tout planifié pour faire exactement cela.

