The Witcher Star dit qu’il « déteste » jeter une pièce sur votre chanson de sorceleur

Joey Batey, qui joue le barde ambulant Jaskier dans Le sorceleur, affirme que la chanson qui a rendu son personnage célèbre au cours de la dernière saison n’est catégoriquement pas sur sa playlist Spotify Wrapped cette année.

En fait, il est allé jusqu’à dire qu’il « déteste » maintenant la chanson « Toss A Coin To Your Witcher » et espère qu’il n’aura plus jamais à l’endurer.

La première série de l’émission Netflix a été un succès retentissant, non seulement pour les performances de Batey, ainsi que des co-stars Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan, mais aussi – de manière plus improbable – pour l’ode entraînante de Jaskier au Sorceleur titulaire.

Joey Batey dans le rôle de Jaskier. Crédit : Netflix

Cependant, ayant probablement entendu la chanson plus que toute autre personne vivante, Batey ne souhaite plus jamais l’entendre.

Il a expliqué: « Oui, j’aimerais pouvoir être politique à ce sujet, mais je déteste ça maintenant. Je pourrais prétendre que non.

« Je ne veux plus jamais l’entendre, quelqu’un l’avait comme sonnerie l’autre jour et j’ai commencé à trembler.

« Je pense qu’il faudra peut-être un petit moment avant de l’écouter à nouveau moi-même. »

Cependant, le fait que cela ait été un tel succès auprès des fans n’est pas perdu pour Batey, et cela ne le dérange pas de l’entendre dans ce contexte.

Il a ajouté: « Il y a des gens qui me la chantent encore à Sainsbury’s, et quand cela arrive, c’est bien. »

La bonne nouvelle pour Batey est qu’il y a une autre chanson dans cette série, et – sans trop en dévoiler – c’est d’un style complètement différent.

Batey avec sa co-vedette Henry Cavill. Crédit : Netflix

Il expliqua: « [During the first season] nous avons attrapé la foudre dans une bouteille, et je ne pense pas que nous voulions particulièrement attraper plus de foudre dans la saison deux.

«Nous voulions doubler le genre de chansons qui racontaient des histoires et approfondissaient l’arc narratif, non seulement de Jaskier mais du continent.

«La saison deux est beaucoup plus sombre, elle est beaucoup plus graveleuse, nous commençons à voir les conséquences des actions des gens et des ambiguïtés morales massives et des zones d’ombre.

« Il serait difficile d’essayer d’intégrer une chanson accrocheuse et pop dans le monde qui s’assombrit.

«Nous voulions l’égaler comme Jaskier le ferait. Il n’essaierait pas de remonter le moral de tout le monde, il ferait ce que tous les bons artistes font et tiendrait un miroir devant le monde et, espérons-le, l’examinerait et l’analyserait et ferait tout ce qu’il peut pour aider les gens.

Crédit : Alamy

La bonne nouvelle pour ceux qui attendent de voir ces jours plus sombres et plus sombres sur le continent, c’est que nous n’avons pas trop de temps pour tenir le coup maintenant.