The Witcher Showrunner soutient la refonte d’Henry Cavill et embrasse un nouveau chapitre

Le sorceleurune série fantastique populaire de Netflix basée sur les romans d’Andrzej Sapkowski, fera ses adieux à Henri Cavill après sa troisième saison. Cavill, qui incarnait le chasseur de monstres bourru Geralt de Riv, a annoncé son départ de la série en octobre. Certains fans étaient initialement sceptiques quant au casting de Cavill, mais son portrait passionné et sa capacité à apporter de la profondeur au personnage les ont conquis. Avec le départ de Cavill, la responsabilité d’incarner Geralt sera confiée à Liam Hemsworth, connu pour ses rôles dans Les jeux de la faim et Jour de l’Indépendance : Résurgence. Alors que les raisons du départ de Cavill ont suscité des spéculations, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a récemment fait la lumière sur la décision de refondre Geralt.

Dans l’interview avec Total Film (via Slash Film), Hissrich a expliqué qu’il était temps pour Cavill de se lancer dans de nouveaux projets dans sa vie. Le casting et l’équipe de Le sorceleur ont exprimé leur gratitude pour les contributions de Cavill et ont pleuré son départ à leur manière. Malgré la défaite, l’équipe a pris la décision de continuer la série plutôt que de la mettre fin. Hissrich a souligné l’abondance d’histoires inédites au sein de la franchise qui devaient encore être explorées. Afin de maintenir la fidélité au matériel source, Hissrich et l’équipe créative ont décidé de ne pas remplacer Geralt par un autre Witcher. Cela aurait dévié du récit établi des livres, une direction qu’ils voulaient éviter. Au lieu de cela, le spectacle embrassera un nouveau chapitre avec Liam Hemsworth prenant le relais.

« Je veux dire, nous avions le choix de faire sortir Geralt et de mettre fin à la série. (Mais) ce n’est pas quelque chose que nous étions prêts à faire. Il reste tout simplement trop d’histoires à raconter. Si nous remplacions Geralt par un autre Witcher, nous le ferions. s’éloigner complètement des livres, et je ne pense pas que ce soit ce que quiconque voulait non plus. […] Nous sommes tous ravis de l’arrivée de Liam. Il a d’énormes chaussures à remplir, mais il a aussi beaucoup d’énergie et beaucoup d’excitation pour cela. C’est évidemment un tout nouveau chapitre pour nous. Et il y a beaucoup de sentiments impliqués. Mais en fin de compte, nous aimons ce que nous faisons. Alors on va continuer. »





Le départ d’Henry Cavill honoré dans la saison 3 de The Witcher

Netflix

La nouvelle du départ d’Henry Cavill de Le sorceleur peut en effet décevoir les fans qui se sont attachés à son interprétation de Geralt de Riv. Cependant, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a précédemment rassuré les fans que la troisième saison de la série donnera au personnage de Cavill un envoi approprié et satisfaisant. Cela indique que des efforts seront faits pour s’assurer que le scénario de Geralt se termine d’une manière qui honore le personnage et offre une clôture pour le public.

Hissrich a reconnu les contributions importantes de Cavill au spectacle et a exprimé le désir d’honorer son dévouement de manière appropriée. Elle a également révélé que la troisième saison de Le sorceleur visait à adapter étroitement le livre correspondant, « Time of Contemp », capturant ses événements d’action pivots, ses points essentiels de l’intrigue et ses moments de personnage significatifs. Cette adaptation fidèle a permis à la saison de fournir à Geralt un envoi héroïque, alors qu’il abandonnait sa neutralité et se lançait dans une mission pour protéger et retrouver Ciri.

« Henry a tellement donné à la série et nous voulons donc honorer cela de manière appropriée. Ce qui est si intéressant, c’est que la saison 3, pour moi, est la chose la plus proche que nous ayons faite en tant qu’adaptation individuelle des livres. Évidemment, nous ne pouvons pas faire toutes les pages, mais Time of Contemp nous a donné tellement de grands événements d’action, de points d’intrigue, de moments déterminants pour les personnages, d’énormes révélations d’un grand méchant », a-t-elle déclaré. « Il y a tellement de choses à faire que nous avons pu coller vraiment, vraiment étroitement avec les livres. Le grand tour de Geralt consiste à renoncer à la neutralité et à faire tout ce qu’il doit faire pour se rendre à Ciri. Et pour moi, c’est l’envoi le plus héroïque que nous puissions avoir, même si ce n’était pas écrit pour ça. Geralt a une nouvelle mission en tête lorsque nous revenons vers lui dans la saison 4. C’est un Geralt légèrement différent de ce à quoi nous nous attendions. Au fait, c’est un euphémisme.

La troisième saison à venir de Le sorceleur sera divisé en deux parties. La première partie, appelée Volume One, devrait être diffusée sur Netflix le 29 juin. Ensuite, la deuxième partie, connue sous le nom de Volume Two, devrait sortir sur la plateforme le 27 juillet.