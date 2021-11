The Witcher : Showrunner anticipe quelques plans pour la saison 3

L’attente de la deuxième saison de « The Witcher » est déjà très proche de sa fin, puisque Netflix a programmé son arrivée sur la plateforme pour le 17 décembre, suscitant une grande excitation chez ses fans, puisque le service de streaming a anticipé que la production de son troisième saison a déjà été approuvée à l’avance.

Lors d’une récente présentation du panel au festival Lucca Comics & Games 2021, Lauren S. Hissrich, showrunner de la série, a offert quelques détails légers sur ses plans pour les prochaines aventures de Geralt de Rivia, notant qu’il y aura une foule de monstres. , mort, parmi bien d’autres surprises.

« Eh bien, je dirai à propos de la saison trois que les scénaristes sont de retour à Los Angeles pour travailler avec diligence pendant que je suis ici pour faire ça. Je leur en suis donc reconnaissant. C’est une saison vraiment amusante, et elle suit de très près un livre en particulier, elle a beaucoup d’action et un peu de mort », a commenté Hissrich.

« The Witcher » s’est avéré être l’une des propriétés les plus précieuses de Netflix actuellement. Alors que les huit épisodes de sa première saison sont disponibles dans son catalogue, le streamer a également présenté un documentaire spécial axé sur sa réalisation.

Comme si le documentaire ne suffisait pas, Netflix a publié une saison complète de « The Witcher: A Look Inside The Episodes », qui présente une introspection détaillée de chaque épisode de la série. Le film d’animation « The Witcher: Nightmare of the Wolf » a également été ajouté cet été, une préquelle centrée sur l’un des mentors de Gerald.

La deuxième saison de « The Witcher » présente Henry Cavill et Freya Allan dans le rôle de Geralt et de la princesse Cirilla, respectivement. Réalisant l’énorme pouvoir que la jeune femme possède en elle, le sorceleur décide de l’emmener à Kaer Morhen, sa maison d’enfance et lieu d’entraînement où elle doit apprendre à contrôler ses capacités.