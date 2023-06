The Witcher Season 3 s’alignera plus près du matériel source, déclare le producteur de la série

Lauren Schmidt Hissrich a donné aux fans de The Witcher un avant-goût de ce qu’ils peuvent attendre de la troisième saison très attendue de la série. Le showrunner et producteur de la série à succès promet que cette saison ravira même les puristes de Le sorceleur Ventilateurs. La série est une adaptation au populaire Sorceleur romans d’Andrzej Sapkowski. Hissrich a promis que la saison 3 resterait plus fidèle à la source originale que ses prédécesseurs.





On dit que la saison à venir s’inspire fortement du deuxième roman, Time of Contemp. Hissrich estime qu’il est remarquablement bien adapté à l’adaptation en raison de sa structure narrative claire et mouvementée.

La déclaration de Hissrich n’est pas la première fois qu’elle répond aux préoccupations des fans de l’émission. Plus tôt cette année, elle a reconnu les critiques entourant la gestion de l’arc de personnage de Yennefer de Vengerberg, interprété par Anya Chalotra, dans la saison 2. Hissrish a révélé que la troisième saison s’efforcera de réparer la relation entre Yennefer et Geralt de Rivia, joué par Henry Cavill, en réponse aux critiques.

Une romance ravivée, des menaces imminentes et un nouveau Geralt ?

La bande-annonce de la saison 3 récemment publiée montre une relation apparemment saine et heureuse entre Yennefer, Geralt et même Ciri, interprétée par Freya Allan. Le scénario qui tente de rajeunir l’image de Yennefer aux yeux de Geralt devrait raviver la romance entre les deux. Les fans qui savourent la chimie sont déjà ravis.

La menace croissante de The Wild Hunt est une autre intrigue cruciale pour la troisième saison élaborée par Hissrich. Cette horde spectrale, qui a été brièvement introduite dans la saison 2, continuera d’être un péril imminent dans le récit. Geralt et Ciri en découvriront progressivement plus sur The Wild Hunt, gardant le public sur le bord de leur siège avec un sentiment de danger qui s’intensifie progressivement.

En ce qui concerne l’avenir à long terme de la série, Hissrich a parlé franchement de la transition de Henry Cavill à Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt. Il a été révélé que Netflix offrait la possibilité de conclure la série après la sortie de Cavill. Hissrich et l’équipe de Witcher ont exprimé leur ferme décision de continuer l’histoire de Geralt. Ils croient qu’il y a tellement plus à explorer, et beaucoup plus d’histoires à raconter dans le monde riche de Le sorceleur.

La troisième saison de Le sorceleur est divisé en deux volumes. La première partie est prévue pour le 29 juin et la seconde le 27 juillet 2023. Les fans ne peuvent qu’espérer que les promesses du producteur se concrétiseront, car ils attendent avec impatience ces deux dates à venir. La troisième saison de l’émission, espérons-le, abordera les questions sur lesquelles ses deux précédents prédécesseurs n’ont pas réussi. Pour l’instant, les fans ne peuvent que s’asseoir et attendre que la série donne vie aux personnages, aux histoires et au monde qu’ils ont appris à aimer. Le sorceleur.