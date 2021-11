The Witcher Saison 3: Showrunner révèle les premiers détails de l’histoire

Les fans sont déjà excités à ce sujet Début de la 2e saison The Wichter au 17 décembre sur Netflix contraire – leur anticipation avec un vient d’apparaître nouvelle bande-annonce a été puissamment alimenté. Alors que nous avons déjà les nouveaux épisodes Geralt (Henri Cavill), Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra) sont excités et ce que le destin leur réserve en est déjà un Troisième saison de la saga Witcher en cours.

The Witcher : voici ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la saison 3

La showrunner Lauren S. Hissrich a récemment confirmé que Début de la production de la 3ème saison après La saga Geralt de l’auteur Andrzej Sapkowski, sur lequel le succès Série de jeux de sorceleur basé sur CD Projekt RED. Dans le cadre d’un événement de fans de bandes dessinées en Italie, Hissrich a parlé pour la première fois du travail de la troisième saison et a révélé détails de la première histoire (sans spoiler):

« Ce que je vais dire à propos de la saison 3, c’est que les scénaristes sont de retour à Los Angeles et travaillent dur. C’est une saison vraiment amusante et elle suit de très près un certain livre, a beaucoup d’action, un peu de mort… un peu de mort « , révèle Hissrich.

Le showrunner en voulait plus L’histoire de la saison 3 n’est pas encore détaillée go – naturellement, après tout, le début de la 2ème saison est toujours en attente, dont les événements suivront la prochaine saison.

les Cependant, la 3e saison devrait débuter en 2023 au plus tôt go si le rythme de sortie de la dernière saison est respecté. Avant c’est un Série préquelle Blood Origin pour 2022 sur le Origine de la saga Witcher prévu.

Donc ça continue dans la saison 2

La 2ème saison a tout pour plaire: Les fans peuvent s’attendre à l’arrivée de Geralt et Ciri sur le légendaire Forteresse de sorceleur Kaer Morhen heureux, y compris de revoir son mentor Maître Sorcier Vesemir (Kim Bodnia). Aussi les compagnons d’armes de Geralt, les sorciers Coën (Yasen Atour), Lambert (Paul Bullion) et Âne (Basil Eidenbenz) sont sur la forteresse où Ciri commence sa formation.

Déjà premières photos et le nouvelles bandes-annonces épiques indiquez clairement que Ciri devient de plus en plus le combattant que les fans de la série de livres et des jeux connaissent déjà. Même Triss et Yennefer sont susceptibles de jouer des rôles plus importants dans les nouveaux épisodes. Geralt rencontre son ami bien connu Niveaux (Kristofer Hivju) et sauve le favori du public, le bardes delphiniums (Joey Batey) hors d’une situation difficile. Une Abondance de nouveaux monstres et les adversaires ne doivent pas manquer pour être combattus.

les Informations générales sur la forteresse des sorceleurs Kaer Morhen, le maître sorceleur Vesemir et Les débuts de Geralt en tant que sorceleur en herbe étaient déjà au centre du film d’animation Le cauchemar du loup. La prochaine étape est la série préquelle annoncée Origine du sang devait se dérouler environ 1000 ans avant les événements de la saga Geralt. De plus, étaient le dernier un autre film d’animation ainsi qu’un première série pour enfants annoncé.