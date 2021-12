The Witcher saison 3 : scénario presque terminé, quand le tournage commencera-t-il ?

Netflix a récemment lancé officiellement un dans le cadre de son nouvel événement pour les fans de TUDUM 3ème saison la série à succès Le sorceleur annoncé, entre autres spin-offs prévus de l’univers Witcher, sur laquelle est basée la série de jeux vidéo du même nom de CD Projekt RED.

Mais après la 2e saison est connu pour être avant la prochaine saison. Alors qu’en est-il de ça Scénario et début du tournage de la saison 3?

The Witcher : la saison 3 sera tournée en 2022, sortie pas avant 2023

Les collègues américains bien informés de Renseignement redanien aurait aimé apprendre des cercles de production que le Tournage de la saison 3 début 2022 devrait aller au début. D’après cela, les producteurs de séries envisagent une période au premier trimestre pour le démarrage de la production, c’est-à-dire entre janvier et mars 2022. Une sortie du 3e saison pas avant fin 2023 lieu, qui correspondrait également au rythme actuel des deux saisons précédentes.

Cela n’a pas encore été officiellement confirmé, mais dans le passé, il a été démontré à plusieurs reprises que les rumeurs de Renseignement redanien il y a beaucoup de vérité là-dedans. Cependant, l’année dernière nous a également clairement indiqué que des événements imprévus tels que la pandémie de corona peuvent bouleverser les plans de production du studio.

Et le scénario ? Le showrunner Hissrich a déjà confirmé à Techradar que le dernier rendez-vous dans la soi-disant salle des écrivains était prévu en décembre de cette année et que le script y était presque terminé. Hissricht souligne que les deux premières saisons ont posé de bonnes bases sur lesquelles s’appuyer avec la troisième saison.

Elle attend particulièrement avec impatience la saison 3, car elle est principalement basée sur l’histoire de L’heure du mépris (Le temps du mépris) basé. Pour Hissrich, c’est la partie préférée de la saga sorceleur.

The Witcher Saison 3 : Combien d’épisodes ?

Quelle sera la durée de la troisième saison de « The Witcher » ? Il n’y a actuellement aucune information concrète sur la durée de la saison 3. Mais nous supposons que cette saison aura à nouveau un total de huit épisodes.

The Witcher : Donc ça continue dans la saison 2

La saison 2 commence directement à partir des événements de la première saison et réunit pour la première fois les trois personnages principaux Geralt, Ciri et Yennefer. Ciri commence sa formation de sorcier sur Kaer Morhen, tandis que de nombreux adversaires, dont les soldats de Nilfgaard, se sont lancés à sa poursuite pour mettre la main sur Ciri et ses compétences spéciales.

Geralt et ses compagnons d’armes auront fort à faire pour éviter la menace, tandis que le sort de Yennefer est initialement tenu dans l’ignorance. Entre les deux, bien sûr, il y a aussi la chasse à de nouveaux monstres.

Les antécédents de Vesemir formaient déjà l’intrigue du film d’animation Le cauchemar du loup comme le premier spin-off de la saga Geralt. Plus de productions animées, une série préquelle Le sorceleur : Origine du sang ainsi qu’une première série pour enfants dans l’univers de Witcher sont également toujours prévus et en partie déjà en préparation, a récemment confirmé la showrunner et productrice Lauren Schmidt Hissrich.

Il sera donc intéressant de voir ce que la saga Witcher a à offrir sur Netflix pour raccourcir la longue attente de la saison 3.