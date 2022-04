The Witcher, saison 3 : Netflix présente les nouveaux acteurs de la série

Netflix

Grâce aux réseaux sociaux, Netflix a présenté les nouveaux visages qui feront partie du troisième opus de The Witcher, dont le tournage a déjà commencé. Rencontrez-les ici!

©NetflixThe Witcher, saison 3 : Netflix a présenté les nouveaux acteurs de la série.

Le sorceleur Elle est devenue l’une des séries les plus réussies du service de streaming. Netflix et l’a précisé une fois de plus après la première de sa deuxième saison fin 2021. Avec le grand nombre d’audience, le troisième opus a été confirmé, dont le tournage a commencé il y a quelques jours et ce jeudi de nouveaux détails sur ce qui a été révélé, vous verrez, comment les nouveaux acteurs qui viendront s’ajouter au casting principal.

Une photo de Henry Cavill et une publication sur les réseaux sociaux a informé les fans de l’émission que la production du nouveau lot d’épisodes était déjà en cours. L’adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski a subi les conséquences de la pandémie de Coronavirus dans les enregistrements de sa saison 2, ce sera donc désormais une revanche pour la plateforme de terminer l’ouvrage de manière plus conventionnelle.

+ Les nouveaux acteurs de The Witcher 3

Les réseaux sociaux de Le sorceleur Ils ont signalé les nouveaux acteurs de la saison 3 dans leurs comptes officiels, avec une description de chacun. Robbie Amell comme Gallatinun combattant né qui dirige une armée de guérilleros Scoia’tael qui combattent au nom de Nilgaard, qui n’a pas peur de dire sa vérité et sa loyauté envers son peuple l’amène à entrer en collision avec Francesca pour le pouvoir. Meng’er Zhang comme Milvahumaine adoptée par les dryades de la forêt de Brokilon, est une chasseuse féroce et talentueuse, lui conférant une froide aptitude à la survie qui en fait une redoutable adversaire sur le continent : ceux qui la croisent le font à leurs risques et périls.

Hugh Skinner est le prince Radovid, un playboy royal et frère du roi Vizimir qui est beau et a un charme ivre mais surprend par son incisivité sur les questions politiques, mais ce sont tous des jeux jusqu’à ce que quelqu’un soit blessé. Finalement, Christelle Elwin comme Mistle, qui est membre de The Rats, un gang d’adolescents inadaptés qui volent les riches et le donnent à eux-mêmes, et parfois aux pauvres. Elle est débrouillarde, méfiante envers tout le monde et cherche à se venger, jusqu’à ce qu’une rencontre fortuite change tout.

Avec l’annonce du début du tournage, le synopsis de la saison 3 de Le sorceleur: Alors que les monarques, les sorciers et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt cache Ciri à Cintra, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire.En charge de l’éducation magique de Ciri, Yennefer les conduit à Dans la forteresse abritée d’Aretuza, où il espère en savoir plus sur les pouvoirs encore non révélés de la jeune femme, ils découvrent au contraire qu’ils sont arrivés sur un champ de bataille criblé de corruption politique, de magie noire et de trahison – ou risquent de se perdre pour toujours ».

